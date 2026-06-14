Fußball
WM 2026: DFB-Noten vs. Curacao - Debütant und Joker glänzen - Leroy Sane fällt ab
Aktualisiert:von Tobias Hlusiak
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DFB-Team: Trotz 7:1 - Leroy Sané wird von Fans gegrillt
Videoclip • 02:46 Min
Deutschland schlägt Curacao nach einem spielfreudigen Auftritt mit 7:1. Die DFB-Stars überzeugen beim WM-Auftakt fast durch die Bank. ran zeigt die Noten zum Spiel.
Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem 7:1-Sieg erfolgreich in die WM 2026 gestartet. Underdog Curacao konnte das offensivfreudige DFB-Team nur kurzzeitig ärgern und den Führungstreffer von Felix Nmecha (6. Minute) in der 21. Minute egalisieren.
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Noch vor der Pause sorgten jedoch Nico Schlotterbeck (38.) und Kai Havertz (45.) wieder für klare Verhältnisse. Kurz nach dem Wiederanpfiff erzielte Jamal Musiala das 4:1 (47.), ehe Nathaniel Brown auf 5:1 (68.) und Deniz Undav (78.) auf 6:1 erhöhten. Kai Havertz setzte in der 88. Minute den 7:1-Schlusspunkt.
Deutschland vs. Curacao: In der Joyn-App für den Spieler des Spiels voten
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Julian Nagelsmann durfte sich über eine über weite Strecken überzeugende und geschlossene Leistung seines Teams freuen. Beim Offensiv-Feuerwerk der deutschen Mannschaft gab es viel Licht, aber auch noch ein wenig Luft nach oben.
ran zeigt die Noten der DFB-Stars zum Spiel gegen Curacao.
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WM 2026: Deutschland-Noten vs. Curacao
Manuel Neuer
Hält in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erstmals seit dem 4. Juli 2024 einen Ball für Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt hatte er aber bereits ein Mal hinter sich greifen müssen. Beim Gegentreffer ist er jedoch machtlos, weil Kimmich abfälscht. Ansonsten werden größere Aufgaben auf den 40-Jährigen zukommen.
ran-Note: 3
Joshua Kimmich
Der Kapitän taucht fast wie gewohnt auf dem Statistikbogen auf. Zwei deutsche Tore legt er mit starken Pässen vor. Ansonsten mit zunehmender Spieldauer immer sicherer. Hat aber ein, zwei Unkonzentriertheiten drin, die gegen stärkere Gegner teuer hätten werden können.
ran-Note: 3
Jonathan Tah
Auch der Bayern-Star spielt Mitte der ersten Halbzeit einige Fehlpässe und macht den Gegner ungewollt stark. Stabiler dann nach dem Seitenwechsel, da kommt vom Gegner aber auch deutlich weniger.
ran-Note: 3
Nico Schlotterbeck
Unglückliche Klärungsaktion vor dem Ausgleich, sorgt aber mit seinem ersten Länderspieltor (38.) selbst dafür, dass das Spiel in die erwartete Richtung läuft. Wird nach Ecken ständig gesucht und zeigt sich meist kompromisslos gegen den Ball. Die Abstimmung in der Viererkette sieht aber noch nicht ideal aus – da muss auch der Dortmunder noch zulegen.
ran-Note: 2
Nathaniel Brown
Der Frankfurter macht weiter mächtig auf sich aufmerksam. Spielt offensiv komplett frei auf und lässt auch defensiv nichts anbrennen. Ecken-Assist für Schlotterbecks 2:1. Belohnt sich mit seinem ersten Länderspieltor (78.). Brown hat sich festgespielt und dürfte fürs Erste als Linksverteidiger gesetzt sein.
ran-Note: 2
Felix Nmecha
Der Dortmunder macht ein starkes Spiel. Führt die DFB-Elf besonders in der Anfangsphase offensiv an. Schiebt immer wieder in den Sechzehner und sorgt für Gefahr. Dazu mit großer Präsenz im Gegenpressing. Schießt nicht umsonst das erste deutsche WM-Tor und holt den Elfer kurz vor dem Halbzeitpfiff raus.
ran-Note: 2
Aleksandar Pavlovic
In der Zentrale gemeinsam mit Nmecha über weite Strecken Herr der Lage. In Curacaos stärkster Phase Mitte der ersten Halbzeit wird aber klar, dass noch nicht alle Automatismen in der Rückwärtsbewegung eingeschliffen sind. Im Abschluss mit Pech bei drei guten Schussgelegenheiten.
ran-Note: 3
Leroy Sane
Ein unglücklicher Auftakt des Manns von Galatasaray. Fällt im Vergleich zu seinen Offensivkollegen deutlich ab. Vergibt zwei Riesenchancen (32./63.) und verpasst ein ums andere Mal den Moment für entscheidende Pässe. Da muss mehr kommen!
ran-Note: 4
Jamal Musiala
Soll sich freischwimmen und in Form kommen. Curacao ist dafür ein idealer Gegner. Zwar gelingt dem Bayern-Star nicht alles, immer wieder blitzt aber seine Kreativität auf. Überragender Abschluss zum 4:1 Sekunden nach der Pause – sein zehntes Tor für Deutschland. 25 Minuten vor Schluss hat der Bayern-Star Feierabend.
ran-Note: 2
Florian Wirtz
Kommt gut rein. Starker Assist für Nmechas Führungstor. Macht dann aber nicht genug aus den immer größer werdenden Räumen. Der Liverpooler dürfte aber im Turnierverlauf noch ein, zwei Gänge hochschalten können.
ran-Note: 3
Kai Havertz
Hängt zunächst etwas in der Luft, weil er zu selten mit ins Kombinationsspiel eingebunden wird. Meldet sich aber in der Nachspielzeit im Turnier an, als er per Elfmeter trifft (45.+5). In der zweiten Halbzeit viel besser drin. Sorgt kurz vor Schluss per feinem Heber für den Schlusspunkt (88.).
ran-Note: 2
Deniz Undav (ab der 64. Minute)
Belohnung für starke letzte Woche: Der Stürmer kommt nach 64 Minuten für Musiala in die Partie. Vier Zeigerumdrehungen später legt er filigran zum fünften deutschen Treffer auf. Trifft dann auch noch selbst und setzt Havertz zum Schlusspunkt ein (88.). Sehr gelungener Auftakt mit begrenzter Spielzeit.
ran-Note: 2
Antonio Rüdiger (ab der 73. Minute)
Bekommt ein paar Minuten, als er Tah ersetzt (73.). Lässt nichts mehr anbrennen und sammelt so etwas Spielrhythmus.
ran-Note: 3
David Raum (ab der 73. Minute)
Der Leipziger ersetzt den starken Brown für die Schlussphase und geht auf dessen linke Seite. Spielt die Partie solide zu Ende.
ran-Note: 3
Leon Goretzka (ab der 73. Minute)
Kommt wie Rüdiger 17 Minuten vor Schlusspfiff ins Spiel. An Nmechas Dominanz kommt er aber nicht heran. Eine Halbchance kurz vor Schluss kann er nicht nutzen.
ran-Note: 3
Waldemar Anton (ab der 83. Minute)
Darf in der Schlussphase ab der 83. Minute mitmachen. Ersetzt Kimmich und feiert sein WM-Debüt.
ran-Note: ohne Bewertung
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