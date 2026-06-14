WM 2026: Eiskaltes Australien schlägt Türkei glücklich

Die Türkei ist mit einem Dämpfer ins erste WM-Turnier seit 24 Jahren gestartet. Gegen Australien dominierten die Türken über 90 Minuten, eiskalte Socceroos nutzten jedoch zwei Chancen zum 2:0-Sieg.

Die Türkei hat bei ihrer WM-Rückkehr nach 24 Jahren Abstinenz einen krachenden Fehlstart hingelegt. Die ambitionierte Auswahl um Kapitän Hakan Calhanoglu unterlag effizienten Australiern mit 0:2 (0:1) und steht im Kampf um die K.o.-Phase bereits unter Druck.

Auch der auffällige Jungstar Arda Güler konnte die dritte türkische Auftaktniederlage bei der dritten WM-Teilnahme (nach 1954 und 2002) nicht verhindern.

Die Australier hätten "sehr gut verteidigt und ein starkes Spiel gemacht", sagte Türkeis Trainer Vincenzo Montella: "Aber wir haben noch Zeit und werden unser Bestes geben, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen." Niemand habe Australien unterschätzt, versicherte Montella: "Das ist Fußball."

Nestory Irankunda (27.), der früher beim FC Bayern München II spielte, und Connor Metcalfe von Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli (75.) trafen im kanadischen Vancouver zum Sieg für die defensiv eingestellten Australier, die sich in der Gruppe D hinter dem euphorisierten Hauptgastgeber USA (4:1 gegen Paraguay) auf Rang zwei einreihten.

Die "Socceroos" wollen bei ihrer siebten WM-Teilnahme wie vor vier Jahren in Katar in die K.o.-Runde einziehen.