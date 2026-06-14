ran Fußball WM-Trikots für Hunde? Adidas überrascht mit neuer Kollektion Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Vinicius Junior verhindert einen Fehlstart - und doch herrscht in Brasilien schon helle Aufregung. Carlo Ancelotti bleibt gelassen.

Als Vinícius Júnior geknickt vom Feld schlich und Neymar die Fans mit Selfies besänftigte, ploppten in der aufgeregten Heimat bereits Vergleiche mit einer der dunkelsten Stunden der Selecao auf. Beim 1:1 (1:1) gegen Marokko, schimpften Kolumnisten der Tageszeitung "O Globo", habe Brasilien die schlechtesten 45 Minuten geliefert seit jenem unheilvollen 1:7 gegen Deutschland, das 2014 tiefe Spuren im Gedächtnis der stolzen Fußballnation hinterlassen hatte. Nun gut, ganz so schlimm war es nicht. Doch in der Öffentlichkeit wuchsen trotzdem die Zweifel an den Ideen von Carlo Ancelotti, der die lange Leidenszeit der Brasilianer nach 24 Jahren beenden soll. Der Starcoach reagierte ganz gelassen - und beruhigte die Anhänger. Eine WM, betonte der Routinier, "gewinnt man nicht mit dem ersten Spiel".

- Anzeige -

- Anzeige -

WM 2026: Brasilien und Ancelotti in der Heimat in der Kritik Brasilien hatte in East Rutherford vor den Toren New Yorks jedoch wenig Glanz versprüht und die große Frage offengelassen, ob die Selecao wirklich zum Kreis der Topfavoriten gehört. Ancelottis Startelf, vor allem die Berufung von Roger Ibanez auf die rechte Abwehrseite, erregte die Gemüter in der Heimat. Kritik, entgegnete der Coach, dessen Team sich nach dem Seitenwechsel immerhin gesteigert hatte, müsse akzeptiert werden, aber: "Die Startaufstellung war bewusst gewählt." Kommentar: Debatte um Jürgen Klopp? Julian Nagelsmann reagiert richtig Dass Brasilien in der ersten Halbzeit derart fahrig, ideenlos und dürftig agiert hatte, führte Ancelotti auf die Nervosität seiner Spieler zurück. Damit müsse sich die Selecao vor dem zweiten Gruppenspiel am Samstag gegen Haiti auseinandersetzen. "Es ist normal, dass der Druck hoch ist", betonte der Italiener: "Aber wir werden uns auch in dieser Hinsicht nach und nach verbessern." Er deutete zudem an, dass sich die viel diskutierte Startelf je nach Gegner ändern könne.

Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Fussball Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 23:50 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 23:50 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Brasilien ohne Neymar ohne Durchschlagskraft Zehntausende Anhänger hatten auf den Rängen mitgefiebert, darunter Ronaldo, Kaka und Roberto Carlos, die Brasilien 2002 den bislang letzten von fünf WM-Titeln beschert hatten. Selbst NFL-Legende Tom Brady drückte im Selecao-Trikot die Daumen. Sie alle packten ihre Hoffnung auf die Schultern von Vinícius, der einen Fehlstart nach Marokkos Führung durch Ismael Saibari (21.) mit einer sehenswerten Soloaktion verhinderte (32.). Er sei überzeugt, dass er sich noch steigern könne, versicherte Vinícius, der den WM-Titel als klares Ziel ausgegeben hat Ein wunderschönes Tor, das erst zehnte im 50. Länderspiel, habe Vinícius erzielt, lobte Ancelotti: Er habe "alle Qualitäten, um eine großartige WM zu spielen". Spielt Manuel Neuer gegen Curacao? Julian Nagelsmann verkündet Entscheidung Alleine wird es Vinícius kaum richten können. Heilsbringer Neymar, hinter dessen Leistungsfähigkeit ein dickes Fragezeichen steht, fehlt allerdings noch angeschlagen. Der Superstar, der seit 2023 kein Länderspiel mehr absolviert hat, fieberte mit weißer Kappe als Zuschauer mit. Wann er einsatzfähig sein wird, ist offen. Brasilien, beschwichtigte Ancelotti ein weiteres Mal, stehe aber ohnehin erst "am Anfang dieser Reise".

- Anzeige -