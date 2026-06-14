ran Fußball WM 2026: Krasse Fußball-Skills! Schottland-Fans feiern Cop Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Brasilien, die Schweiz und die Türkei erleben einen WM-Fehlstart. Die Presse reagiert deutlich auf die verpatzten Spiele.

Innerhalb von nur wenigen Stunden erlebten bei der Weltmeisterschaft 2026 gleich drei namhafte Fußball-Nationen einen unerwarteten Fehlstart. Der fünfmalige Weltmeister Brasilien kam gegen Marokko nicht über ein 1:1 hinaus, die Eidgenossen aus der Schweiz mussten gegen Katar das gleiche Ergebnis hinnehmen und die ambitonierten Türken verloren sogar gegen Australien mit 0:2. Die Gazetten der Länder zeigten sich ob der Leistungen ihrer Teams im Anschluss entsetzt. ran zeigt die Pressestimmen.

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Brasilien "verstärkt die Zweifel" O Globo (Brasilien): "Das Unentschieden beim Auftaktspiel verstärkt die Zweifel an der Nationalmannschaft von vor der WM." Globoesporte (Brasilien): "Die erste Halbzeit war sehr enttäuschend, vor allem aufgrund unserer Leistung auf dem Platz, sei es in Bezug auf Einstellung, Technik oder Taktik." Malick Thiaw im exklusiven Interview: "Die verbindende Kraft des Fußballs ist stärker" Lance (Brasilien): "Viele Probleme zu lösen, wenige Lösungsansätze. Brasilien wiederholte im WM-Auftaktspiel gegen Marokko die Fehler, die bereits in der Vorbereitungsphase immer wieder aufgetreten waren. Ohne Estevão und Wesley war die rechte Seite der Mannschaft von Carlo Ancelotti charakterlos." Le Matin (Marokko): "Gegen die Seleção, die zu den Turnierfavoriten zählte, präsentierten sich Mohamed Ouahbis Mannen von Beginn an selbstbewusst und souverän. Die Marokkaner dominierten den Ballbesitz und gaben dank kontrollierter Ballbewegung und schnellem Passspiel, das die brasilianische Abwehr über weite Strecken des Spiels vor Probleme stellte, ihren Rhythmus vor."

Schweiz sieht "KATARstrophe" Blick (Schweiz): "KATARstrophe zum WM-Auftakt! Wüsten-Kicker schocken die Nati spät! Aufwachen!" ... zur mangelnden Chancenauswertung des Teams: "Eine Schweizer Nati hatte in diesem Jahrtausend noch nie mehr Offensivaktionen als in diesem Spiel! Am Ende schleicht man aber bloß mit einem Punkt vom Rasen.“ Kommentar: Julian Nagelsmann reagiert richtig auf die Aussagen von Jürgen Klopp SRF (Schweiz): "Zu wenig Zielwasser getrunken! Nati verspielt sicher geglaubte 3 Punkte in der Nachspielzeit. Statt der eingeplanten drei Punkte reist man nur mit einem Zähler weiter nach Los Angeles und ist damit deutlich mehr unter Druck. Eines ist klar: So hat sich die Nati den WM-Auftakt nicht vorgestellt." BeIN (Katar): "Katar verdient sich seinen ersten WM-Punkt der Geschichte und lässt die Schweiz schockiert zurück."

Ernüchterung in der Türkei: "WM-Schock" Fanatik (Türkei): "Im ersten WM-Spiel seit 24 Jahren erlebt unser Team einen schwachen Start ins Turnier." Sözcü (Türkei): "Unsere Fußballnationalmannschaft, die zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder an einer WM teilnahm, hatte einen enttäuschenden Start. Das ganze Land saß um 7 Uhr morgens vor dem Fernseher und hoffte auf einen Sieg, doch Australien sicherte sich die drei Punkte." Hürriyet.de: "WM-Schock für die Türkei" ESPN (Australien): "Der erste Sieg bei einer WM seit dem der Goldenen Generation 2006 in Deutschland. Den Socceroos gelingt einer der größten Siege in der Amtszeit von Tony Popovic."

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