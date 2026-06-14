WM 2026
WM 2026: Brasilien, Schweiz und Türkei mit Fehlstarts - Presse entsetzt
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Krasse Fußball-Skills! Schottland-Fans feiern Cop
Videoclip • 01:03 Min
Brasilien, die Schweiz und die Türkei erleben einen WM-Fehlstart. Die Presse reagiert deutlich auf die verpatzten Spiele.
Innerhalb von nur wenigen Stunden erlebten bei der Weltmeisterschaft 2026 gleich drei namhafte Fußball-Nationen einen unerwarteten Fehlstart.
Der fünfmalige Weltmeister Brasilien kam gegen Marokko nicht über ein 1:1 hinaus, die Eidgenossen aus der Schweiz mussten gegen Katar das gleiche Ergebnis hinnehmen und die ambitonierten Türken verloren sogar gegen Australien mit 0:2.
Die Gazetten der Länder zeigten sich ob der Leistungen ihrer Teams im Anschluss entsetzt.
ran zeigt die Pressestimmen.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream
240 MinBald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream
240 Min
Brasilien "verstärkt die Zweifel"
O Globo (Brasilien): "Das Unentschieden beim Auftaktspiel verstärkt die Zweifel an der Nationalmannschaft von vor der WM."
Globoesporte (Brasilien): "Die erste Halbzeit war sehr enttäuschend, vor allem aufgrund unserer Leistung auf dem Platz, sei es in Bezug auf Einstellung, Technik oder Taktik."
Lance (Brasilien): "Viele Probleme zu lösen, wenige Lösungsansätze. Brasilien wiederholte im WM-Auftaktspiel gegen Marokko die Fehler, die bereits in der Vorbereitungsphase immer wieder aufgetreten waren. Ohne Estevão und Wesley war die rechte Seite der Mannschaft von Carlo Ancelotti charakterlos."
Le Matin (Marokko): "Gegen die Seleção, die zu den Turnierfavoriten zählte, präsentierten sich Mohamed Ouahbis Mannen von Beginn an selbstbewusst und souverän. Die Marokkaner dominierten den Ballbesitz und gaben dank kontrollierter Ballbewegung und schnellem Passspiel, das die brasilianische Abwehr über weite Strecken des Spiels vor Probleme stellte, ihren Rhythmus vor."
Schweiz sieht "KATARstrophe"
Blick (Schweiz): "KATARstrophe zum WM-Auftakt! Wüsten-Kicker schocken die Nati spät! Aufwachen!"
... zur mangelnden Chancenauswertung des Teams: "Eine Schweizer Nati hatte in diesem Jahrtausend noch nie mehr Offensivaktionen als in diesem Spiel! Am Ende schleicht man aber bloß mit einem Punkt vom Rasen.“
SRF (Schweiz): "Zu wenig Zielwasser getrunken! Nati verspielt sicher geglaubte 3 Punkte in der Nachspielzeit. Statt der eingeplanten drei Punkte reist man nur mit einem Zähler weiter nach Los Angeles und ist damit deutlich mehr unter Druck. Eines ist klar: So hat sich die Nati den WM-Auftakt nicht vorgestellt."
BeIN (Katar): "Katar verdient sich seinen ersten WM-Punkt der Geschichte und lässt die Schweiz schockiert zurück."
Mehr Fußball-Videos
ran Fußball
WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“
Videoclip • 01:15 Min
ran Fußball
DFB: "Noch Bundestrainer" - Nagelsmann reagiert gereizt auf Klopp-Aussage
Videoclip • 01:42 Min
ran Fußball
WM 2026: Krasse Fußball-Skills! Schottland-Fans feiern Cop
Videoclip • 01:03 Min
Ernüchterung in der Türkei: "WM-Schock"
Fanatik (Türkei): "Im ersten WM-Spiel seit 24 Jahren erlebt unser Team einen schwachen Start ins Turnier."
Sözcü (Türkei): "Unsere Fußballnationalmannschaft, die zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder an einer WM teilnahm, hatte einen enttäuschenden Start. Das ganze Land saß um 7 Uhr morgens vor dem Fernseher und hoffte auf einen Sieg, doch Australien sicherte sich die drei Punkte."
Hürriyet.de: "WM-Schock für die Türkei"
ESPN (Australien): "Der erste Sieg bei einer WM seit dem der Goldenen Generation 2006 in Deutschland. Den Socceroos gelingt einer der größten Siege in der Amtszeit von Tony Popovic."
Mehr Fußball-News
WM
Neuer ist Nagelsmanns Psycho-Waffe
WM
FIFA offenbar mit großer Geste für abgewiesenen Somalia-Schiri
WM
Abseits? FIFA räumt Technikpanne bei Katar gegen Schweiz ein
WM
Deutschland vs. Curacao: So sieht die DFB-Startelf aus
NFL
Kommentar: Nagelsmann reagiert richtig auf Klopps Spitzen
WM
"Bedeutet mir die Welt": Schottlands McGinn mit Gänsehaut-Jubel