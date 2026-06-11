WM 2026: England mit klarem Sieg bei Generalprobe

ran Fußball WM 2026: DFB-Youngster ehrführchtig! "Kann nicht einfach so mit ihm reden" Videoclip • 03:09 Min Link kopieren Teilen

Trotz einer witterungsbedingten Verspätung hat die englische Fußball-Nationalmannschaft ihre WM-Generalprobe bestanden. Die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel gewann ihren letzten Test in Orlando gegen Costa Rica mit 3:0 (1:0). Declan Rice (9.), Anthony Gordon (68./Handelfmeter) und Ollie Watkins (87.) schossen die Three Lions zum Sieg.

Thomas Tuchel geht mit einem Sieg in die Mission WM-Titel. Gegen Costa Rica feierten die Three Lions einen 3:0-Sieg in Orlando. Die Engländer waren das gesamte Spiel über drückend überlegen und hätten sogar noch höher gewinnen müssen, vergaben jedoch einige Großchancen. Kapitän Harry Kane von Bayern München stand wie gewohnt in der Startelf, blieb diesmal jedoch ohne Treffer und wurde in der 63. Minute ausgewechselt.

Kommende Livestreams bei Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 10:50 Uhr • Tennis Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream Verfügbar auf Joyn 490 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 10:50 Uhr • Tennis Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream Verfügbar auf Joyn 490 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 12.06. 18:15 • Basketball BBL Playoffs live: Finale 1 Verfügbar auf Joyn 105 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 18:15 • Basketball BBL Playoffs live: Finale 1 Verfügbar auf Joyn 105 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -