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WM 2026: England mit klarem Sieg bei Generalprobe
Veröffentlicht:von SID
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WM 2026: DFB-Youngster ehrführchtig! "Kann nicht einfach so mit ihm reden"
Videoclip • 03:09 Min
Trotz einer witterungsbedingten Verspätung hat die englische Fußball-Nationalmannschaft ihre WM-Generalprobe bestanden. Die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel gewann ihren letzten Test in Orlando gegen Costa Rica mit 3:0 (1:0). Declan Rice (9.), Anthony Gordon (68./Handelfmeter) und Ollie Watkins (87.) schossen die Three Lions zum Sieg.
Thomas Tuchel geht mit einem Sieg in die Mission WM-Titel. Gegen Costa Rica feierten die Three Lions einen 3:0-Sieg in Orlando.
Die Engländer waren das gesamte Spiel über drückend überlegen und hätten sogar noch höher gewinnen müssen, vergaben jedoch einige Großchancen. Kapitän Harry Kane von Bayern München stand wie gewohnt in der Startelf, blieb diesmal jedoch ohne Treffer und wurde in der 63. Minute ausgewechselt.
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Gewitter verzögert Anstoß
Das Spiel war mit einer Verzögerung von einer Stunde angepfiffen worden. Ein heftiges Gewitter mit Blitzeinschlägen in der Nähe des Stadions machte einen pünktlichen Anpfiff um 16 Uhr Ortszeit unmöglich.
Im ersten Testspiel auf amerikanischem Boden hatte das Team glanzlos mit 1:0 gegen Neuseeland gewonnen. Sein Auftaktspiel beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada, das am Donnerstag beginnt, bestreitet England am kommenden Mittwoch gegen den Dritten der vergangenen WM, Kroatien.
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