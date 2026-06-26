ran Fußball Jürgen Klopp mit schonungsloser DFB-Kritik: "Wir wurden aufgefressen" Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Der wahrscheinlichste Gegner für Deutschland im Sechzehntelfinale der WM ist Paraguay, doch ein kurioses Szenario könnte dies doch noch kurzfristig ändern.

Rot für Almiron: Fliegt Paraguay über das Fairplay-Ranking raus? Als wahrscheinlichster Gegner Deutschlands im Sechzehntelfinale gilt nach aktuellem Stand der Dinge Paraguay als Dritter in Gruppe D. Doch die Südamerikaner stehen dennoch nur mit einem Bein in der K.-o.-Phase, denn eine kuriose Konstellation ist immer noch möglich. Sollte nämlich das Duell in Gruppe J zwischen Österreich und Algerien mit 0:0 enden, müsste unter Umständen das Fairplay-Ranking darüber entscheiden, welches Team es in die K.-.o.-Phase schafft. Dann nämlich wären Paraguay und Algerien als Gruppendritter mit jeweils vier Punkten und einem Torverhältnis von 2:4 exakt gleichauf. In diesem Fall sieht das FIFA-Reglement vor, dass das Fairplay als entscheidender Faktor herangezogen wird. In diesem Fall würde Paraguay nach aktuellem Stand den Kürzeren gegenüber Algerien ziehen. Grund dafür ist vor allem der Platzverweis von Paraguays Miguel Almiron beim 1:0-Erfolg gegen die Türkei, der sich negativ auf die Fairplay-Wertung niederschlägt. Zudem haben die Südamerikaner in den drei Vorrundenpartien sieben Gelbe Karten kassiert und gehören damit zu den unfairsten Mannschaften im Fairplay-Ranking.

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