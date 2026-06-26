WM 2026: Spielt Kylian Mbappe heute gegen Norwegen? Frankreichs Aufstellung steht fest

Für die Équipe Tricolore steht heute das dritte Gruppenspiel an. Fans stellen sich vor dem Kracher gegen den Irak vor allem eine Frage: Spielt Superstar und Kapitän Kylian Mbappé von Beginn an? ran blickt auf die aktuelle Frankreich-Aufstellung und alle News zum Stürmerstar.

Heute Abend steht für die Équipe Tricolore das letzte Gruppenspiel bei der FIFA WM 2026 an. Nach dem Auftaktsieg gegen Senegal (3:1) und dem 3:0-Sieg im Lincoln Financial Field gegen den Außenseiter Irak spielt das Team heute gegen Norwegen. ran blickt auf die Aufstellung der Franzosen, den Fitnesszustand von Superstar Kylian Mbappé und alle wichtigen Infos zur Partie.

Spielt Kylian Mbappé heute gegen Norwegen?

Ja – Mbappé ist fit und steht in der Startelf. Der Kapitän hat nach dem starken Auftritt gegen Senegal und den Irak keine Probleme und soll erneut eine zentrale Rolle einnehmen. Trainer Didier Deschamps will auf die Torgefahr und Dynamik des Real-Madrid-Stars nicht verzichten.

Mbappé hat im Auftaktspiel mit einem Doppelpack bereits gezeigt, warum er zu den Top-Anwärtern auf den Torschützenkönig zählt. Gegen den Irak traf der Stürmer ebenfalls zweifach.

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