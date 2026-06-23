Erling Haaland zeigt sich nach seinem zweiten WM-Spiel, in dem ihm der vierte Treffer des Turniers gelang, überglücklich.

Der unaufhaltsame Erling Haaland strahlte wie ein kleiner Junge, als er mit seinen Teamkollegen und Tausenden norwegischen Fans mit dem "Viking Row" den Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-WM feierte.

"Das gehört zu den größten Abenden meines Lebens. Es war ein ganz besonderer Moment", sagte der Torjäger, der auch von den Bildern vom Vortag schwärmte, als Norwegens Anhänger für "großartige Stimmung" am Times Square in New York gesorgt hatten: "Es war verrückt."

Dass die Skandinavier beim 3:2 (1:0) gegen Senegal in East Rutherford jubeln durften, lag nicht zuletzt einmal mehr an Haaland. Mit seinem zweiten Doppelpack in seinem zweiten WM-Spiel ebnete der Starangreifer den Weg.