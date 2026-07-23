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WM 2026: Ex-Bayern-Kapitän soll wohl neuer Nationaltrainer Belgiens werden
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:13 Min
Mark van Bommel steht laut belgischen Medienberichten auf der Shortlist des belgischen Verbands als möglicher Nachfolger von Rudi Garcia.
Holt der belgische Fußballverband einen ehemaligen Kapitän des FC Bayern München als neuen Nationaltrainer?
Wie die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" berichtet, zählt Mark van Bommel zu den aussichtsreichen Kandidaten für die Nachfolge von Rudi Garcia.
Der Franzose war nach der WM zurückgetreten. Er war einst in einer sportlich wie finanziell schwierigen Phase zum Nationaltrainer ernannt worden und führte Belgien 2026 ins WM-Viertelfinale, wo die "Roten Teufel" knapp dem späteren Weltmeister Spanien unterlagen.
WM 2026: Van Bommel bereits in Belgien erfolgreich
Van Bommel wäre kein Unbekannter in Belgien. Zwischen 2022 und 2024 trainierte der Niederländer Royal Antwerpen und holte mit dem Klub Pokal, Meisterschaft und Superpokal. Seine Trainerlaufbahn führte ihn zuvor bereits zur PSV Eindhoven und zum VfL Wolfsburg.
In der Bundesliga ist der heute 49-Jährige vor allem als Ex-Spielführer des FC Bayern in Erinnerung: Zwischen 2006 und 2011 prägte er das Mittelfeld des Rekordmeisters und gewann mehrere Titel.
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