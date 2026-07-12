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WM 2026 - Ex-Portugal-Coach Roberto Martínez: Neuer Job nach Rücktritt?

Veröffentlicht:

von Julian Bachmann

ran Fußball

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Videoclip • 02:05 Min

Roberto Martínez' Rücktritt als Portugals Nationaltrainer ist nur ein paar Tage her. Doch schon jetzt wird er mit einem neuen Job in Verbindung gebracht.

Die Portugiesen hatten es eilig! Nach dem bitteren WM-Aus gegen Spanien verkündete Trainer Roberto Martínez seinen Rücktritt. Schnell stand Jorge Jesus, Cristiano Ronaldos Ex-Coach, als neuer Nationaltrainer Portugals fest.

WM 2026: Portugal findet Nachfolger für Trainer Roberto Martinez - Ex-Ronaldo-Coach im Anflug

Doch auch Martínez scheint keine Zeit verlieren zu wollen. Der 52-Jährige gilt nach übereinstimmenden Medienberichten als Top-Kandidat für die Position des Nationaltrainers Schottlands.

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Portugal und Schottland enttäuschen

Ähnlich wie die Portugiesen konnte auch Schottland die eigenen Erwartungen nicht erfüllen. In einer Gruppe mit Brasilien, Marokko und Haiti erreichte die "Tartan Army" Platz drei und schied bereits in der Gruppenphase aus. Trainer Steve Clarke trat daraufhin zurück, der Posten ist also vakant.

Portugal musste sich im Achtelfinale gegen Spanien mit 0:1 geschlagen geben. Auch wenn Spanien als einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel gilt, ist ein Achtelfinal-Aus für Portugal deutlich zu wenig gewesen.

Auch interessant: WM 2026: Giganten Frankreich und Spanien an der Spitze - das Power Ranking vor dem Halbfinale

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Gründe für Schottland

Um Martínez und Schottland gab es bereits vor der WM einige Spekulationen. Damals war der Trainer als möglicher Coach für den Spitzenklub Celtic Glasgow im Gespräch.

Außerdem hat der Belgier enge Verbindungen zu Schottland. Seine Ehefrau Beth ist Schottin. Dort lernten sich die beiden auch kennen.

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