WM 2026: Fans der Elfenbeinküste ausgeschlossen - "USA wollen unsere Fans nicht dort haben"

Die Fans der Elfenbeinkünste haben ihre WM-Reise nach Amerika abgesagt, da sie keine Einreiseerlaubnis erhalten.

Die strengen Visa-Bestimmungen in den USA haben nun auch den deutschen WM-Gruppengegner Elfenbeinküste getroffen.

Nach Angaben der Fanvereinigung des afrikanischen Landes hat es keine Einreiseerlaubnis gegeben, die "Elefanten" müssen beim Fußballturnier wohl ohne Unterstützung aus der Heimat auskommen.

"Die Fans haben die Reise abgesagt, weil die US-Regierung keine Anhänger aus bestimmten Ländern, darunter die Elfenbeinküste, auf ihrem Boden sehen will", sagte Julien Kouadio Adonis, Präsident des National Committee of Elephants Supporters (CNSE), der Nachrichtenagentur AFP.

"Die USA haben uns gegenüber klar zum Ausdruck gebracht, dass sie unsere Fans nicht dort haben wollen."