DTM: Mirko Bortolotti holt Premieren-Sieg für Lamborghini Temerario

Mirko Bortolotti hat beim 2. Rennen in Oschersleben DTM-Geschichte geschrieben: Erstmals steht ein Lamborghini Temerario ganz oben auf dem Podium.

Der Dominator Thomas Preining ist geschlagen: Mirko Bortolotti hat überraschend das zweite Rennen in Oschersleben gewonnen. Der Champion von 2024 nannte den Erfolg in Sachsen-Anhalt den "emotionalsten seiner Karriere".

Er profitierte von einem Fehler von Preinings Boxencrew im zweiten Boxenstoppfenster. Der Pitstop dauerte zu lange, sodass Preining auf Rang drei abrutschte. Zweiter wurde Maro Engel, der als Führender in das Rennwochenende am Nürburgring geht.