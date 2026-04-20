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WM 2026: FIFA-Boss Gianni Infantino kündigt große Neuerung - Super Bowl als Vorbild?
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:09 Min
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada für das Finale eine Halftime-Show angekündigt.
Die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht vor der Tür und wenige Monate vor dem Startschuss hat FIFA-Boss Gianni Infantino nun eine spektakuläre Neuerung verkündet.
Demnach wird es laut dem FIFA-Präsident beim WM-Finale eine Halftime-Show geben, ähnlich jenem Spektakel beim Super Bowl der NFL.
"Wir werden zum ersten Mal in der Geschichte beim WM-Finale am 19. Juli in New York/New Jersey eine Halftime-Show haben", bestätigte Infantino während eines Talks beim Semafor World Economy Summit in Washington D.C..
Wie wird die Halftime-Show bei den Fußball-Fans ankommen?
Mit der Halftime-Show erhofft sich die FIFA wohl ähnliche Einschaltquoten weltweit wie die NFL sie beim alljährlichen Super Bowl hat. Nur die Halbzeit-Show beim Super Bowl gehört zu den am meisten geschauten TV-Events des Jahres, natürlich vor allem in den USA.
In Deutschland gab es beim DFB-Pokalfinale 2017 zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund auch schon mal in einem Endspiel eine Halbzeit-Show. Damals trat Helene Fischer im Berliner Olympiastadion auf. Anders als beim Super Bowl wurde dies von den deutschen Fußball-Fans aber nicht wirklich begrüßt, Fischer wurde hingegen ausgepfiffen bei ihrem Auftritt.
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