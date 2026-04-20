WM 2026: FIFA-Boss Gianni Infantino kündigt große Neuerung - Super Bowl als Vorbild?

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada für das Finale eine Halftime-Show angekündigt.

Die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht vor der Tür und wenige Monate vor dem Startschuss hat FIFA-Boss Gianni Infantino nun eine spektakuläre Neuerung verkündet.

Demnach wird es laut dem FIFA-Präsident beim WM-Finale eine Halftime-Show geben, ähnlich jenem Spektakel beim Super Bowl der NFL.

"Wir werden zum ersten Mal in der Geschichte beim WM-Finale am 19. Juli in New York/New Jersey eine Halftime-Show haben", bestätigte Infantino während eines Talks beim Semafor World Economy Summit in Washington D.C..