WM 2026: Beschwerde gegen FIFA wegen möglicher ICE-Einsätze

ran Fußball Bundesliga Union Berlin: Trainerin Eta zeigt krasse Skills Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Seit den gewaltsamen Ausschreitungen bei Protesten und der Tötung zweier Personen durch ICE-Beamte Anfang des Jahres kocht die Diskussion um die Behörde auch im Zusammenhang mit der WM immer wieder hoch. Nun will eine Gewerkschaft offiziell gegen ICE vorgehen.

Aufgrund der Sorge vor Razzien setzt sich eine Gewerkschaft aus Los Angeles offenbar gegen mögliche ICE-Einsätze im Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft zur Wehr. Wie das Portal "The Athletic" berichtet, reichte "Unite Here Local 11" eine formelle Beschwerde gegen die FIFA und weitere Organisationen bei der unabhängigen US-Bundesbehörde National Labor Relations Board (NLRB) ein. WM 2026 - Wegen Iran: Kehrtwende bei Donald Trump Die Gewerkschaft, die über 30.000 Beschäftigte in Hotels, Flughäfen und Sportarenen vertritt, darunter rund 2000 Beschäftige der WM-Arena in Los Angeles, wirft den Arbeitgebern unter anderem vor, ein Umfeld geschaffen zu haben, in dem "Gewalt und Einschüchterung durch ICE-Mitarbeiter" befürchtet werden müssten und die Rechte der Beschäftigten "erheblich beeinträchtigt" würden. Die Beschwerde soll sich neben der FIFA als WM-Veranstalter gegen den Stadionbetreiber, den Stadioneigentümer und einen Hospitality-Anbieter richten.

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