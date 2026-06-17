Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Weltmeisterschaft

WM 2026: FIFA erteilt wohl Knutschverbot

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

taff

WM der Rekorde: 3 Millionen Liter Bier und neue Regeln für Fans

Videoclip • 02:31 Min • Ab 12

In der Halbzeitpause einfach ein bisschen mit dem Partner knutschen? Was in Deutschland überhaupt kein Problem wäre, ist in manchen Stadien der Weltmeisterschaft 2026 untersagt.

Wer die Spiele der Weltmeisterschaft in den USA besucht, muss sich auf umfangreiche Vorschriften einstellen.

Die Liste der verbotenen Gegenstände in den 16 Austragungsstadien ist lang: Neben Waffen, Sprengstoffen, Werkzeugen, Spraydosen, Drogen und radioaktiven Stoffen dürfen auch eher ungewöhnliche Dinge wie Mehl, Toilettenpapier oder Luftballons nicht mit ins Stadion genommen werden.

WM-Verbote: Kein lautes Fluchen, Rauchen oder Knutschen

Doch nicht nur beim Gepäck setzt die FIFA klare Grenzen. Über Lautsprecherdurchsagen werden Besucher bereits am Stadioneingang regelmäßig über unerwünschte Verhaltensweisen informiert.

Beim Spiel zwischen Argentinien und Algerien (3:0) in Kansas City wurden Fans unter anderem darauf hingewiesen, dass lautes Fluchen, Rauchen, Vapen, beleidigende Gesten sowie illegale Wettaktivitäten untersagt sind.

Damit nicht genug: Der Weltverband verlangt laut einem Bericht der "Bild" sogar, auf "unangemessene öffentliche Liebesbekundungen" zu verzichten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Portugal - DR Kongo im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Portugal - DR Kongo im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

Nach US-amerikanischem Verständnis können darunter neben körperlichen Annäherungen auch besonders intensive Küsse fallen. Kurze Küsse gelten zwar als akzeptabel, ausgedehntes Knutschen wird jedoch nicht gern gesehen.

Immerhin sind bislang keine Fälle bekannt, in denen Ordner bei einer wilden Knutscherei eingeschritten sind.

Mehr entdecken

- Anzeige -
- Anzeige -