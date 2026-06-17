Weltmeisterschaft
WM 2026: FIFA erteilt wohl Knutschverbot
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
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WM der Rekorde: 3 Millionen Liter Bier und neue Regeln für Fans
Videoclip • 02:31 Min • Ab 12
In der Halbzeitpause einfach ein bisschen mit dem Partner knutschen? Was in Deutschland überhaupt kein Problem wäre, ist in manchen Stadien der Weltmeisterschaft 2026 untersagt.
Wer die Spiele der Weltmeisterschaft in den USA besucht, muss sich auf umfangreiche Vorschriften einstellen.
Die Liste der verbotenen Gegenstände in den 16 Austragungsstadien ist lang: Neben Waffen, Sprengstoffen, Werkzeugen, Spraydosen, Drogen und radioaktiven Stoffen dürfen auch eher ungewöhnliche Dinge wie Mehl, Toilettenpapier oder Luftballons nicht mit ins Stadion genommen werden.
WM-Verbote: Kein lautes Fluchen, Rauchen oder Knutschen
Doch nicht nur beim Gepäck setzt die FIFA klare Grenzen. Über Lautsprecherdurchsagen werden Besucher bereits am Stadioneingang regelmäßig über unerwünschte Verhaltensweisen informiert.
Beim Spiel zwischen Argentinien und Algerien (3:0) in Kansas City wurden Fans unter anderem darauf hingewiesen, dass lautes Fluchen, Rauchen, Vapen, beleidigende Gesten sowie illegale Wettaktivitäten untersagt sind.
Damit nicht genug: Der Weltverband verlangt laut einem Bericht der "Bild" sogar, auf "unangemessene öffentliche Liebesbekundungen" zu verzichten.
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Nach US-amerikanischem Verständnis können darunter neben körperlichen Annäherungen auch besonders intensive Küsse fallen. Kurze Küsse gelten zwar als akzeptabel, ausgedehntes Knutschen wird jedoch nicht gern gesehen.
Immerhin sind bislang keine Fälle bekannt, in denen Ordner bei einer wilden Knutscherei eingeschritten sind.
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