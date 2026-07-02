WM 2026 - FIFA-Statement klar: Tor von Jonathan Tah wurde zurecht aberkannt

ran Fußball WM 2026 - Schweinsteiger schießt gegen DFB: "Man redet alles schön" Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Das nicht gegebene Tor von Jonathan Tah wird auch Tage nach dem Ausscheiden des DFB-Teams noch heiß diskutiert. Nun gibt es ein FIFA-Statement.

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