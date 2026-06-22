WM 2026: Rudi Völler glaubt fest an den Verbleib von Julian Nagelsmann

Sportdirektor Rudi Völler zeigt sich überzeugt von der Arbeit des Bundestrainers. Er lobt die Entwicklungs Nagelsmanns.

Sportdirektor Rudi Völler geht fest von einer weiteren Zusammenarbeit zwischen dem DFB und Bundestrainer Julian Nagelsmann bis zur EM 2028 aus.

"Da wird er noch dabei sein. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre bis zur Europameisterschaft", sagte Völler im Interview mit "MagentaTV" im deutschen WM-Quartier in Winston-Salem.

Nagelsmann hatte den Posten nach der Trennung von Hansi Flick 2023 angetreten und ist über 1000 Tage im Amt. "Ich kann es immer nur wiederholen, er ist einfach die Idealbesetzung auf dieser Position", sagte Völler.

Nagelsmann polarisiere durch seine Art zwar, "aber er ist ein total ehrlicher Mensch und außergewöhnlicher Trainer". In den vergangenen drei Jahren habe er "sich entwickelt".

Nagelsmanns Vertrag als Bundestrainer gilt bis zur EM 2028 in Großbritannien und Irland. Er soll aber Ausstiegsklauseln enthalten.

"Was er dann macht, er ist ja noch jung, wird man dann sehen. Ob er vielleicht noch einen großen Verein trainieren will, wird man dann sehen", sagte Völler, der ebenfalls noch zwei Jahre an den DFB gebunden ist.