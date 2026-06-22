WM 2026: Unwetter! Fans bei Frankreich-Spiel müssen Stadion räumen

ran Fußball WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Ein heftiges Gewitter sorgt für eine Spielunterbrechung beim Spiel zwischen Frankreich und dem Irak in Philadelphia.

Beim WM-Spiel zwischen Topfavorit Frankreich und dem Irak ist zur Pause das komplette Stadion wegen eines drohenden Unwetters evakuiert worden. "Ein heftiges Gewitter nähert sich", stand auf der Anzeigetafel des Stadions: "Bitte verlassen Sie den offenen Sitzplatzbereich. Suchen Sie Schutz gemäß der Anweisungen des Stadionpersonals." Zu diesem Zeitpunkt führten "Les Bleus" mit 1:0 gegen den Außenseiter. Ob und wann die Begegnung fortgesetzt werden kann, blieb zunächst offen. Kommentar: Lionel Messi zementiert sein GOAT-Vermächtnis In Philadelphia setzte zunächst kurz vor der Halbzeit sintflutartiger Regen ein, laut Wetterradar näherte sich zudem ein Gewitter. Während die Teams mit dem Halbzeitpfiff in die Kabine gingen, wurden die Zuschauer gemäß des Sicherheitsprotokolls der USA für Stadien ohne Überdachung von den Rängen geschickt. Die Fans wurden in spezielle Schutzbereiche gebracht. Die Pause wurde zunächst von 15 auf 30 Minuten verlängert.

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Strikte Regeln in US-Stadien bei Gewitter Damit nimmt das Wetter erstmals Einfluss auf die Abläufe im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Es gelten strikte Regeln für solche Fälle. Sobald ein Blitzeinschlag in einem Umkreis von 13 Kilometern (8 Meilen) um das Stadion registriert wird, müssen Tribünen und Freiflächen sofort geräumt werden. Nach dem letzten registrierten Blitz gilt eine strikte Zwangspause von 30 Minuten. Schlägt in dieser Zeit erneut ein Blitz ein, beginnt der Countdown wieder von vorne. Lionel Messi schreibt bei Sieg gegen Österreich WM-Geschichte

"König der Welt": Presse huldigt Rekordmann Messi Schon im Vorjahr im Rahmen der Klub-WM hatte das Wetter für Chaos gesorgt, in extremster Form beim Spiel zwischen dem FC Chelsea und Benfica Lissabon. Damals musste die Partie nach 86 Minuten unterbrochen werden, fast zwei Stunden dauerte dies an.