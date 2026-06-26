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WM 2026 - "Hallo New Jersey": Nike teasert neues DFB-Trikot an
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
DFB-Team - Neuer weist jede Schuld zurück: "Auf keinen Fall"
Videoclip • 01:26 Min
Vor dem ersten Auftritt der DFB-Elf in New York hat der künftige Ausrüster Nike das kommende Trikot angeteasert.
Der Sportartikel-Riese Nike kleidet ab 2027 auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein - und hat jetzt einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie das aussehen wird.
Im Vorfeld des letzten deutschen Gruppenspiels gegen Ecuador startete das Unternehmen am Donnerstag in New Jersey eine Guerilla-Aktion unter dem Wortspiel-Motto "Hallo New Jersey", also: Hallo, neues Trikot.
Ein Boot fuhr dabei von Staten Island den Hudson-River hoch, vorbei an der Freiheitsstatue und bis vor die imposante Skyline von Manhattan. Auf dem Boot war ein Foto von Zauberfuß Jamal Musiala zu sehen - im neuen Dress.
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Das erinnert in klassischem Weiß mit schwarzem Rundhalskragen an jenes, das "Kaiser" Franz Beckenbauer und Co. beim zweiten WM-Triumph 1974 in München trugen. Auf der Brust des neuen Dresses prangen der DFB-Adler und der berühmte Nike-Swoosh.
Allerdings: Weil der US-Ausrüster das Shirt noch nicht komplett zeigen darf, ist es auf dem Musiala-Foto noch verpixelt. Bis Ende des Jahres wird die deutsche Auswahl noch von adidas ausgerüstet, wie auch bei der WM.
Das Unternehmen aus Herzogenaurach begleitet die Nationalelf seit mehr als 70 Jahren. Im März 2024 hatte der Deutsche Fußball-Bund bekanntgegeben, dass er ab 1. Januar 2027 bis 2034 eine Partnerschaft mit Nike eingehen wird. Der US-Konzern soll dem DFB dem Vernehmen nach künftig 100 Millionen Euro pro Jahr zahlen.
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