ran Fußball WM 2026 - DFB-Fans rechnen mit Nagelsmann ab: "Das ist die Quittung" Videoclip • 02:36 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft verliert das letzte Gruppenspiel der WM 2026 gegen Ecuador trotz früher Führung. ran zeigt die Stimmen zur Partie.

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Joshua Kimmich in der "ARD" über ... ... die enttäuschende Leistung: "Wir sind eigentlich relativ gut ins Spiel gekommen, gehen früh in Führung. Wir haben dann wieder zu viele Ballverluste, laden den Gegner immer wieder ein und machen ihn dadurch stark. In der zweiten Halbzeit muss man dann schon sagen, war es eine verdiente Niederlage." ... den Einfluss des vorzeitigen Gruppensieges: "Wir wollten auf jeden Fall gewinnen. Keiner von uns ist in das Spiel gegangen und hat sich gedacht: 'Wir sind schon sicher Erster.' Sondern wir wollten das Spiel gewinnen. Trotzdem ist jetzt zum Glück nichts passiert und wir dürfen uns keine weitere Niederlage erlauben, das ist klar." ... seine Auswechslung: "Das war vorher abgesprochen." ... die nötigen Verbesserungspunkte: "Wir dürfen nicht jedes Spiel ein, zwei Gegentore bekommen. Wir müssen die Ballverlustquote minimieren, dann können wir auch jeden schlagen."

Julian Nagelsmann in der "ARD" über ... ... die verspielte Führung: "Was wir lernen müssen: Wenn wir so einen guten Start haben ins Spiel und so früh führen, dass wir es auch ein bisschen souveräner spielen können und nicht anfangen, zu viele Positionswechsel zu haben. Wir hatten eine Top-Struktur die ersten zehn Minuten, führen dann 1:0, besser kann das Spiel eigentlich nicht laufen." "Wir hatten einen super Start. Leider haben wir direkt nach dem Tor angefangen, Harakiri bei der Positionierung zu machen. Dann wird es schwer. Wir müssen souveräner spielen nach Führung, nicht so viel Positionen wechseln. Es war ein bisschen zu viel Freestyle. Wenn irgendwann keiner mehr weiß, wo er steht, wird es sehr schwer, das im Kollektiv aufzufangen, wenn sich die Ballverlustrate von null auf zehn steigert. Wir müssen uns ein bisschen mehr Ruhe geben, weniger in jeder Aktion ein Tor schießen wollen." (Magenta TV) ... die eigenen Fehler: "Dann haben wir eigentlich einen super Umschaltmoment vor dem 1:1, wo wir den Ball gewinnen und den dann so im freien Fuß verstoppen. Wenn wir da tief spielen, laufen wir glaube ich zu dritt allein auf den Torwart oder haben zumindest die Option. Das war ein bisschen ärgerlich, dass wir den Gegner da wieder reinholen." ... die taktische Marschroute: "Wir haben in der Trinkpause schon bisschen was angepasst und auch ein paar mehr Spieler nach hinten geholt. Ich finde, wir hatten danach auch eine bessere Kontrolle. Insgesamt ist das Spiel mit dem Ball aber nicht super einfach gewesen. In kleinen Momenten Richtung gegnerisches Tor hat oft ein Pass noch gefehlt, die Aktionen wurden nicht hundertprozentig gut zuende gespielt." ... das umstrittene Führungstor: "Ja, kann man auch abpfeifen. Aber den Elfmeter kann man auch laufen lassen, also ausgleichende Gerechtigkeit." ... den Ausgleich: "Wir haben ja immer noch eine Überzahl, spielen eigentlich vier gegen eins hinten, müssen da einfach mehr Höhe gewinnen."

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