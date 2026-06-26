Japan und Schweden trennen sich bei der WM mit einem Unentschieden und ziehen gemeinsam in das Sechzehntelfinale ein.

Kein Sieger, doch Zufriedenheit auf beiden Seiten: Japan und Schweden sind nach einem erst in der zweiten Halbzeit unterhaltsamen Duell gemeinsam in die K.-o.-Runde der Fußball-WM eingezogen. Vor den Augen der deutschen Basketball-Legende Dirk Nowitzki, der das Spiel in seiner Heimatstadt im Schweden-Trikot verfolgte, genügte beiden Teams in Dallas ein 1:1 (0:0) für das erhoffte Weiterkommen. Daizen Maeda (56.) traf nach starkem Zuspiel des Frankfurters Ritsu Doan. Anthony Elanga (62.) sorgte für die schnelle Antwort Schwedens.

Auf die weiterhin ungeschlagenen "Blauen Samurai" wartet als Zweiter der Gruppe F in der ersten Runde der K.-o.-Phase ein schweres Los: Am Montag (19.00 Uhr MESZ) kommt es in Houston zum Aufeinandertreffen mit Rekordweltmeister Brasilien. Schweden ist als Gruppendritter ein potenzieller deutscher Gegner im Sechzehntelfinale.

Für Japan war die Ausgangslage komfortabel: Ein Sieg oder ein Remis garantierten den Verbleib im Turnier. Schweden stand nach dem Dämpfer gegen die Niederlande (1:5) unter Zugzwang und musste eigentlich auf Sieg spielen – und tat dies zunächst auch. Japan war zunächst defensiv gefordert. Schwedens Offensive um die Top-Stürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres war bemüht, scheiterte jedoch oft am letzten Pass. Der Abschluss von Holstein Kiels Alexander Bernhardsson (6.) war harmlos.