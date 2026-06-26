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WM 2026: Japan und Schweden nach Remis in der K.-o.-Runde
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: „Muss man sacken lassen!“ Türkei-Legende Altintop sprachlos
Videoclip • 01:39 Min
Japan und Schweden trennen sich bei der WM mit einem Unentschieden und ziehen gemeinsam in das Sechzehntelfinale ein.
Kein Sieger, doch Zufriedenheit auf beiden Seiten: Japan und Schweden sind nach einem erst in der zweiten Halbzeit unterhaltsamen Duell gemeinsam in die K.-o.-Runde der Fußball-WM eingezogen. Vor den Augen der deutschen Basketball-Legende Dirk Nowitzki, der das Spiel in seiner Heimatstadt im Schweden-Trikot verfolgte, genügte beiden Teams in Dallas ein 1:1 (0:0) für das erhoffte Weiterkommen. Daizen Maeda (56.) traf nach starkem Zuspiel des Frankfurters Ritsu Doan. Anthony Elanga (62.) sorgte für die schnelle Antwort Schwedens.
Auf die weiterhin ungeschlagenen "Blauen Samurai" wartet als Zweiter der Gruppe F in der ersten Runde der K.-o.-Phase ein schweres Los: Am Montag (19.00 Uhr MESZ) kommt es in Houston zum Aufeinandertreffen mit Rekordweltmeister Brasilien. Schweden ist als Gruppendritter ein potenzieller deutscher Gegner im Sechzehntelfinale.
Für Japan war die Ausgangslage komfortabel: Ein Sieg oder ein Remis garantierten den Verbleib im Turnier. Schweden stand nach dem Dämpfer gegen die Niederlande (1:5) unter Zugzwang und musste eigentlich auf Sieg spielen – und tat dies zunächst auch. Japan war zunächst defensiv gefordert. Schwedens Offensive um die Top-Stürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres war bemüht, scheiterte jedoch oft am letzten Pass. Der Abschluss von Holstein Kiels Alexander Bernhardsson (6.) war harmlos.
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Japans Keeper rettet das Remis
Japan versuchte, die schwedische Defensive mit hohen Bällen in die Schnittstellen und Flanken aus dem Halbfeld vor Probleme zu stellen. Chancen ergaben sich aus diesen Mitteln lange keine. Der auffällige Maeda (22.) war beim ersten nennenswerten Abschluss per Kopf zu sehr in Rücklage. Werder Bremens Yukinari Sugawara (40.) scheiterte aus der Distanz. Echte Gefahr strahlte die Mannschaft von Trainer Hajime Moriyasu einzig beim Schuss von Keito Nakamura (45.) aus. Auf der Gegenseite waren Isak und Gyökeres weitgehend abgemeldet.
Nach der Pause erhöhte sich der Unterhaltungswert für die Zuschauer um Edelfan Nowitzki, der mit der Schwedin Jessica Olsson verheiratet ist, deutlich. Japans Offensive drehte auf und jubelte, als Maeda eine sehenswerte Kombination erfolgreich abschloss. Elangas ansehnlicher Treffer zum Ausgleich kam überraschend, diente Schweden aber als Initialzündung. Isak (65.) sorgte beinahe für den Doppelschlag. In der Nachspielzeit rettete Japans Torwart Zion Suzuki gegen Elanga (90.+3) und Isak (90.+4).
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