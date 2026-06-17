Fußball WM 2026
WM 2026: Granit Xhaka sorgt laut Medien für Unbehagen im Schweizer Camp
Aktualisiert:von SID
:newstime
WM-Hammer: Messi zieht mit Klose gleich
Videoclip • 58 Sek • Ab 12
Sorgt Granit Xhaka für ein "toxisches" Umfeld im Schweizer Nationalteam? Wie die Boulevardzeitung Blick auf Grundlage von "mehreren Quellen" berichtet, sollen einige Spieler der Eidgenossen aufgrund der strengen Ansagen des Anführers "verunsichert sein oder sich nicht wohlfühlen im Camp".
Missstimmung bei der Schweizer Nationalmannschaft? Xhaka hatte seine Mitspieler nach dem verpatzten WM-Auftakt gegen Katar (1:1) scharf kritisiert und unter anderem gefordert, die "Nati" müsste "mit beiden Beinen auf den Boden kommen".
Der 33-Jährige, 2024 deutscher Meister mit Bayer Leverkusen, ist der Kapitän und klare Leader bei den Schweizern. Schon nach der WM-Generalprobe gegen Australien (1:1) hatte er Kritik geübt, sich selbst dabei aber nicht ausgenommen. Nach dem enttäuschenden Remis gegen den Außenseiter Katar legte er nach und mahnte fehlende Disziplin an. Es gehe darum, "die Realität zu verstehen. Wir müssen nicht über den Titel reden oder über die beste WM der Geschichte. Wir sind aktuell nicht so weit!".
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 11:30 Uhr • Tennis
Tennis: ATP Open in Halle, Achtelfinale im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 11:30 Uhr • Tennis
Tennis: ATP Open in Halle, Achtelfinale im Livestream
240 Min
- Bald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream
240 Min
Im Camp soll es laut Blick nun "zu viel Negativität" geben, "die die Stimmung im Team beeinträchtigt". Zudem soll es in eine "toxische Richtung" gehen. Xhaka, mittlerweile beim FC Sunderland in der Premier League unter Vertrag, sei innerhalb des Teams und im Training sehr kritisch.
Die ambitionierten Schweizer treffen in ihrem zweiten Gruppenspiel am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in Los Angeles auf Bosnien und Herzegowina. Die Eidgenossen wollen bei einer WM zum vierten Mal in Folge die K.o.-Runde erreichen.
Mehr entdecken
WM
WM 2026: Portugal gegen DR Kongo heute live im TV, Stream & Liveticker – alle Infos im Überblick
WM
Fußball-WM 2026: England vs. Kroatien heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker
WM
WM 2026: Spielplan des DFB-Teams - Termine, Gegner und Zeiten - wann spielt Deutschland?
WM
Fußball-WM 2026: Österreich mit glücklichem Auftaktsieg vs. Jordanien
WM
WM 2026: Darum stehen Füllkrug, Andrich und Adeyemi nicht im DFB-Kader
WM
WM 2026 live im Free-TV, Stream & Ticker - Spielplan heute: Wer zeigt welche Partien?