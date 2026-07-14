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WM 2026 heute live: Frankreich vs. Spanien - Halbfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

Aktualisiert:

von ran.de

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WM 2026: Argentinien-Wahnsinn! Lionel Messi bricht in Tränen aus

Videoclip • 05:56 Min

Im Halbfinale der WM 2026 kommt es mit Frankreich gegen Spanien zum direkten Duell zweier Titelfavoriten. ran liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel.

Frankreich oder Spanien? Im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen zwei absolute Topfavoriten auf den WM-Titel aufeinander.

Wer kommt dem großen Traum einen Schritt näher und zieht ins Finale ein?

ran liefert euch die wichtigsten Informationen zu Anstoßzeit, Übertragung und mehr.

WM 2026 live: Frankreich vs. Spanien hier im Liveticker und Stream

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Frankreich vs. Spanien live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Dienstag, 14. Juli 2026, 21:00 Uhr (MESZ)

  • AT&T Stadium, Dallas (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Halbfinale

Frankreich vs. Spanien live im TV und Stream sehen

Wer sichert sich die beiden letzten Halbfinaltickets? Das erste Duell in der Runde der letzten Vier wird von der ARD übertragen. Parallel ist die Begegnung natürlich auch bei MagentaTV zu sehen. In der ARD oder im kostenlosen Stream auf Joyn können Fußballfans verfolgen, welche der Mannschaften ins Finale einzieht.

Einen Liveticker für das Spiel zwischen Frankreich und Spanien findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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