Bei der WM 2026 kommt es zum Sechzehntelfinal-Duell zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste. ran verrät, wo das Spiel live gezeigt wird.

Die K.o.-Phase bei der WM 2026 hat begonnen und serviert uns einige packende Duelle. Reichlich Spannung verspricht auch das Duell zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste (Dienstag, ab 19 Uhr im LIVETICKER und Joyn-Stream).

Beide Nationen haben sich als Gruppen-Zweite für das Sechzehntelfinale qualifiziert und gezeigt, dass sie bei der WM für eine positive Überraschung sorgen könnten.

Die Norweger präsentierten sich gegen den Irak (4:1) und gegen Senegal (3:2) überaus offensivfreudig und konnten das Weiterkommen frühzeitig fix machen. Überragender Mann war Erling Haaland mit vier Turniertoren. Zum Abschluss der Gruppenphase konnte eine norwegische B-Mannschaft Frankreich (1:4) allerdings nicht Paroli bieten.

Die Elfenbeinküste hat ihr Auftaktspiel gegen Ecuador mit 1:0 gewonnen und Deutschland einen packenden Fight geliefert. Zwar zogen die Ivorer hier mit 1:2 den Kürzeren, jedoch reichte ein 2:0 gegen Curacao für das sichere Weiterkommen.

Die Ivorer verfügen über eine gute Athletik und können insbesondere mit Yan Diomande und Amad Diallo über die Außenbahnen Gefahr erzeugen.