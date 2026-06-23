ran Fußball WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Zwei Tore gegen Österreich: Lionel Messi ist WM-Rekordtorschütze und garantiert Weltmeister Argentinien den Gruppensieg. Auch Ralf Rangnick und Miroslav Klose zollen Respekt.

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Messi erzielt WM-Tore 17 und 18 Einmal mehr hat Messi Grenzen verschoben. Auf den Tag genau 40 Jahre nach Diego Maradonas Tor mit der "Hand Gottes" verewigte sich der achtmalige Weltfußballer selbst in den Geschichtsbüchern. Schon wieder. Seine Treffer gegen das engagierte, aber offensiv zu harmlose Österreich (38./90.+5) waren die WM-Tore 17 und 18. Messi stieg damit zum alleinigen Rekordtorschützen der Fußball-WM auf. Kloses zwölf Jahre alte Bestmarke hatte er durch seinen Dreierpack zum Auftakt gegen Algerien (3:0) egalisiert. Messi, der am Mittwoch in seiner Wohlfühloase Nationalmannschaft seinen 39. Geburtstag feiert, hat nichts verlernt. Sein Bewegungsradius und sein Tempo mögen geringer sein, doch seine Technik und sein Torriecher sind noch immer außergewöhnlich. Die öffnenden Pässe, sein Auge, das Gespür für die Situation, der unbändige Siegeswille - Messi ist noch immer Messi.

Messi trifft im sechsten WM-Spiel in Folge In seiner Heimat ist er mehr als das. Zum "König der Welt!" kürte ihn die reichweitenstarke Tageszeitung "La Nacion" in Argentinien: "Sein Talent kennt kein Verfallsdatum." Huldigungen erreichten Messi nicht nur aus Südamerika. "Messi verschiebt die Grenzen", schieb Le Figaro in Frankreich. Die AS in Spanien sah in Messi die "Legende unter Legenden" und einen "Mythos unter Mythen". Die Times in England befand treffend: "Lionel Messi zerreißt die Rekordbücher." Kein Spieler hat mehr WM-Einsätze (28) als Messi, keiner mehr Siege (18) gefeiert. "Ich genieße einfach den Moment und freue mich, wieder mit meinen Teamkollegen zusammen zu sein", sagte Messi: "Es war sehr wichtig für uns, die sechs Punkte zu holen, damit wir eine ruhigere Woche haben können. Ich bin glücklich." Anders als Österreich hat die Albiceleste den Einzug in die K.o.-Runde als Gruppenerster sicher. Dem ÖFB-Team reicht im direkten Duell gegen Algerien um den zweiten Platz ein Unentschieden.

Erst am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) ist Messi wieder gefordert.

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Vor Spiel gegen Jordanien - Scaloni deutet Rotation an Dann steht erneut in Dallas das letzte Gruppenspiel gegen den bereits ausgeschiedenen Außenseiter Jordanien an. Weltmeistertrainer Lionel Scaloni deutete eine Rotation an. Ob Messi, der gegen Österreich durchspielte, eine Pause erhält, bleibt abzuwarten. Der Mann, der die Rekordbücher zerreißt, wird auch mit dann 39 Jahren wohl nicht darauf bestehen, mal aussetzen zu dürfen. Es gibt ja noch Trophäen, die Messi nicht gewonnen hat. Für den Goldenen Schuh für den besten Torschützen der WM reichten beim WM-Triumph 2022 in Katar auch sieben Tore nicht. Frankreichs Kylian Mbappé kam damals auf acht Treffer. In Nordamerika war der Stürmerstar bisher vier Mal erfolgreich - ebenso Erling Haaland. Auch mit seinen jetzt 16 WM-Toren sitzt Mbappé Messi im Nacken. Das Wettschießen läuft. Auch interessant: WM 2026 - Mit Gijon im Hinterkopf: Maza und Algerien wollen Revanche

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