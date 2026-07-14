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WM 2026: Historische Halbzeitshow beim Finale - Mega-Star verstärkt Line-up um Shakira, Madonna, und BTS
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026
Videoclip • 06:21 Min
Historisches Novum bei der Weltmeisterschaft 2026: Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers wird das WM-Finale von einer groß angelegten Halbzeitshow begleitet. Was Fans beim Endspiel am 19. Juli im New-York-New-Jersey-Stadion erwartet, erfährst du bei ran.de.
Wird es beim WM-Finale eine Halbzeitshow geben?
Ja, die FIFA hat für das Endspiel der WM 2026 offiziell eine Halbzeitshow bestätigt. Damit bricht der Weltverband mit einer langjährigen Tradition.
Anders als bei großen US-Sportevents wie dem Super Bowl gab es bei Fußball-Weltmeisterschaften bisher keine künstlerische Unterhaltung während der Pause.
Halbzeitshow zum WM-Finale 2026: Justin Bieber verstärkt Shakira und Co.
Das Line-up für die Premiere besteht aus Madonna, Shakira und BTS - gut eine Woche vor dem Event wurde auch noch Superstar Justin Bieber als Co-Headliner bestätigt. Zudem sollen Figuren aus der Sesamstraße sowie die Muppets Teil des Programms sein. Die Show ist organisatorisch mit dem "FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds" verknüpft.
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Wie lange geht die Halbzeitshow zur WM?
Die Dauer ist ein zentraler Kritikpunkt, da die reguläre Pause bei Fußballspielen auf 15 Minuten begrenzt ist. Obwohl die Veranstalter betonen, dass der sportliche Ablauf nicht beeinträchtigt werden soll, bleibt offen, wie Aufbau, Performance und Abbau innerhalb des engen Zeitfensters bewältigt werden. Es wird erwartet, dass die Performance genau auf das Pausenintervall abgestimmt ist, um den Spielbetrieb nicht zu verzögern.
Wer produziert die Halbzeitshow bei der WM 2026?
Die Verantwortung für das Konzept und die technische Umsetzung liegt bei Global Citizen in Zusammenarbeit mit Live Nation und Done + Dusted. Die künstlerische Leitung übernimmt Chris Martin (Frontmann von Coldplay). Martin ist in diesem Bereich bereits erfahren: Er inszenierte bereits die Halbzeitshow der Klub-WM.
Der Austragungsort: New-York-New-Jersey-Stadion
Das New-York-New-Jersey-Stadion (MetLife Stadium) in East Rutherford ist die würdige Bühne für das Finale und die Halbzeitshow. Mit einer Kapazität von 82.500 Plätzen bietet das Stadion eine beeindruckende Kulisse, die bereits bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ihre WM-Tauglichkeit unter Beweis gestellt hat.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.o.-Runde
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