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WM 2026: Japan vs. Schweden heute Nacht live im TV, Livestream & Ticker - Die Aufstellungen sind da!
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: „Muss man sacken lassen!“ Türkei-Legende Altintop sprachlos
Videoclip • 01:39 Min
Japan und Schweden treffen zum Abschluss der Gruppe F in einem wegweisenden Duell aufeinander. ran liefert alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream, zur Anstoßzeit und zum Liveticker.
Japan und Schweden beschließen die spannungsgeladene Gruppe F. Für beide Nationen geht es im Dallas-Stadion (AT&T Stadium) in Arlington, Texas, um das Ticket für die K.-o.-Runde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.
Update: Die Aufstellungen sind da!
Japan
Z. Suzuki - Seko, Itakura, H. Ito - Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura, Doan, Maeda - Ueda
Schweden
Widell Zetterström - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Bernhardsson, Stroud, Ayari, Gudmundsson, Elanga - Isak, Gyökeres
Während den "Samurai Blue" nach den bisherigen Ergebnissen bereits ein Unentschieden reicht, steht Schweden nach der jüngsten Niederlage gegen die Niederlande unter erheblichem Zugzwang und benötigt dringend einen Sieg.
Auch mit Blick auf die K.-o.-Runde steht einiges auf dem Spiel. Der Sieger der Gruppe F trifft in Monterrey auf den Zweitplatzierten der Gruppe C.
Der Gruppenzweite bekommt es in Houston mit dem Gewinner dieser Gruppe zu tun. Sollte sich auch der Drittplatzierte als eines der acht besten drittplatzierten Teams für die nächste Runde qualifizieren, wartet ein Duell mit dem Sieger der Gruppe A, B, D, E oder I. Austragungsorte wären Mexico City, Vancouver, die San Francisco Bay Area, Boston oder New York New Jersey.
Japan vs. Schweden heute Nacht live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Freitag, 26. Juni 2026, 01:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 18 Uhr
Spielort: AT&T-Stadium, Dallas (USA)
Wettbewerb: FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026, Gruppe F
Wer überträgt Japan vs. Schweden heute Nacht live im TV und Stream?
Das Duell der deutschen Gruppengegner zwischen Japan und Schweden wird live und exklusiv beim kostenpflichtigen Anbieter MagentaTV übertragen. Parallel dazu läuft das andere Entscheidungsspiel der Gruppe F zwischen Tunesien und den Niederlanden im Free-TV und kostenlosen Stream in der ARD sowie ab 1 Uhr bei Joyn.
Kommende Livestreams
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WM 2026: Japan vs. Schweden heute Nacht im Liveticker
Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Spiel Japan gegen Schweden gibt es wie gewohnt auf ran.de - auch zum Nachlesen. Hier verpasst ihr keine Tore, Aufstellungen, Wechsel oder Highlights und seid hautnah dabei.
Japan vs. Schweden: Der direkte Vergleich
Bisher standen sich die beiden Nationen im Herrenbereich erst viermal in offiziellen A-Länderspielen gegenüber - allesamt Freundschaftsspiele zwischen 1995 und 2002.
Historisch gesehen ist Schweden gegen Japan noch ungeschlagen. Drei von vier Duellen endeten jedoch Unentschieden. Für das WM-Duell 2026 hat die Statistik allerdings wenig Aussagekraft, da das letzte Spiel über 24 Jahre zurückliegt und Japan formstärker in das Gruppenfinale geht.
Der Austragungsort: AT&T-Stadium
Das AT&T-Stadium zählt zu den modernsten und beeindruckendsten Spielstätten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026.
Die gigantische Arena ist weltweit bekannt für ihre architektonische Meisterleistung und das riesige, zentral über dem Spielfeld hängende Videosystem. Als Heimat der Dallas Cowboys aus der NFL bietet das Stadion eine atemberaubende Kulisse für internationale Großereignisse und fasst bei Fußballspielen über 80.000 Zuschauer.
Bei der WM werden in Dallas insgesamt neun Spiele ausgetragen, darunter Spiele der Gruppenphase, der K.-o.-Runde und das mit Spannung erwartete Halbfinale.
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