WM 2026: Japan vs. Schweden heute Nacht live im TV, Livestream & Ticker - Die Aufstellungen sind da!

Japan und Schweden treffen zum Abschluss der Gruppe F in einem wegweisenden Duell aufeinander. ran liefert alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream, zur Anstoßzeit und zum Liveticker.

Japan und Schweden beschließen die spannungsgeladene Gruppe F. Für beide Nationen geht es im Dallas-Stadion (AT&T Stadium) in Arlington, Texas, um das Ticket für die K.-o.-Runde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Update: Die Aufstellungen sind da!

Japan

Z. Suzuki - Seko, Itakura, H. Ito - Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura, Doan, Maeda - Ueda

Schweden

Widell Zetterström - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Bernhardsson, Stroud, Ayari, Gudmundsson, Elanga - Isak, Gyökeres

Während den "Samurai Blue" nach den bisherigen Ergebnissen bereits ein Unentschieden reicht, steht Schweden nach der jüngsten Niederlage gegen die Niederlande unter erheblichem Zugzwang und benötigt dringend einen Sieg.

Auch mit Blick auf die K.-o.-Runde steht einiges auf dem Spiel. Der Sieger der Gruppe F trifft in Monterrey auf den Zweitplatzierten der Gruppe C.

Der Gruppenzweite bekommt es in Houston mit dem Gewinner dieser Gruppe zu tun. Sollte sich auch der Drittplatzierte als eines der acht besten drittplatzierten Teams für die nächste Runde qualifizieren, wartet ein Duell mit dem Sieger der Gruppe A, B, D, E oder I. Austragungsorte wären Mexico City, Vancouver, die San Francisco Bay Area, Boston oder New York New Jersey.