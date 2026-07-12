England steht nach einem 2:1-Sieg gegen Norwegen nach Verlängerung im Halbfinale der WM 2026. Doch nach dem Erfolg gibt es Unstimmigkeiten zwischen Trainer Thomas Tuchel und Leistungsträger Jude Bellingham.

Während ganz England jubelte, war Thomas Tuchel mächtig angefressen. Nachdem Jude Bellingham mit einem Doppelpack die Three Lions beim 2:1 nach Verlängerung gegen Norwegen sensationell ins WM-Halbfinale geschossen hatte, machte der deutsche Teammanager erst einmal seinem Ärger Luft.

"Wir haben uns das Leben heute selbst sehr, sehr schwer gemacht", sagte Tuchel. Dass man unter den besten vier Mannschaften sei, sei "fantastisch", betonte er: "Es ist großartig, aber ich bin nicht zufrieden mit der Leistung."

Das Engagement sei da, erklärte Tuchel, aber man habe "schlampig" und "nicht schnell genug" gespielt sowie "eine Menge technischer Fehler" gemacht - "wir hatten Glück heute", sagte Tuchel. Auf Nachfrage des Reporters, ob das eine Frage der Mentalität sei, antwortete der Coach aufgebracht: "Das hier ist pure Mentalität, wie können Sie jetzt nach der Mentalität fragen? Man könnte sie in Flaschen abfüllen und verkaufen."