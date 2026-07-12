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WM 2026 - Jude Bellingham reagiert genervt auf Kritik von Thomas Tuchel: "Haben versucht, ein positives Umfeld zu entwickeln"
Aktualisiert:von ran/SID
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WM 2026 - Fans schießen gegen England: "Unverdientester Halbfinalist"
Videoclip • 02:07 Min
England steht nach einem 2:1-Sieg gegen Norwegen nach Verlängerung im Halbfinale der WM 2026. Doch nach dem Erfolg gibt es Unstimmigkeiten zwischen Trainer Thomas Tuchel und Leistungsträger Jude Bellingham.
Während ganz England jubelte, war Thomas Tuchel mächtig angefressen. Nachdem Jude Bellingham mit einem Doppelpack die Three Lions beim 2:1 nach Verlängerung gegen Norwegen sensationell ins WM-Halbfinale geschossen hatte, machte der deutsche Teammanager erst einmal seinem Ärger Luft.
"Wir haben uns das Leben heute selbst sehr, sehr schwer gemacht", sagte Tuchel. Dass man unter den besten vier Mannschaften sei, sei "fantastisch", betonte er: "Es ist großartig, aber ich bin nicht zufrieden mit der Leistung."
Das Engagement sei da, erklärte Tuchel, aber man habe "schlampig" und "nicht schnell genug" gespielt sowie "eine Menge technischer Fehler" gemacht - "wir hatten Glück heute", sagte Tuchel. Auf Nachfrage des Reporters, ob das eine Frage der Mentalität sei, antwortete der Coach aufgebracht: "Das hier ist pure Mentalität, wie können Sie jetzt nach der Mentalität fragen? Man könnte sie in Flaschen abfüllen und verkaufen."
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Jude Bellingham von Tuchel-Aussagen genervt
Angesprochen auf Tuchels klare Worte reagierte Bellingham sichtlich genervt. "Vielleicht. Aber vielleicht weiß er nicht, wie es ist, unter diesen Bedingungen gegen Erling Haaland, Ödegaard, Nusa, Sörloth zu spielen. Es ist nicht einfach, gegen dieses Team zu spielen", sagte der Doppelpacker.
Bellingham warf Tuchel sogar indirekt vor, für schlechte Stimmung zu sorgen. "Wir haben versucht, ein positives Umfeld zu entwickeln und jetzt, wo wir unter den letzten vier Teams sind, sollten wir das genauso fortführen."
Für seine Mitspieler hatte der Real-Star nur lobende Worte. "Ich kann gar nicht positiv genug von meinen Teamkollegen sprechen. Du gewinnst nicht jedes Spiel, indem du 1000 Pässe spielst. Manchmal musst du auch dreckig gewinnen. Das haben wir heute wieder geschafft."
Thomas Tuchel warnt vorm Halbfinale
Nichtsdestotrotz mahnte Tuchel: "Wir müssen besser spielen." Im Halbfinale wartet am Mittwoch Titelverteidiger Argentinien auf die Engländer, die vom ersten Titel seit 1966 träumen.
Zumindest zu Bellinghams Leistung fielen Tuchel auch positive Worte ein. "Ich muss dazu nicht mehr viel sagen", erklärte Tuchel: "Weltklasse."
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