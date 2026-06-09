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WM 2026: Julian Nagelsmann kann auf alle 26 Spieler zurückgreifen - Training mit voller Kapelle
Veröffentlicht:von SID
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WM 2026: "Umschaltspiel?" Das will Nagelsmann verbessern
Videoclip • 01:12 Min
Julian Nagelsmann konnte beim DFB-Training am Dienstagmorgen auf alle 26 nominierten Spieler zurückgreifen, um sich auf Auftaktgegner Curacao vorzubereiten.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Vorbereitung auf den WM-Auftakt gegen Außenseiter Curacao ohne personelle Probleme fortgesetzt.
Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßte am Dienstagmorgen (Ortszeit) alle 26 Spieler seines Kaders plus Trainingstorhüter Jonas Urbig auf dem Rasen des W. Dennie Spry Soccer Stadiums in Winston-Salem.
Für Torhüter Manuel Neuer war es die zweite Einheit nach seiner Wadenverletzung. Ein Einsatz des 40-Jährigen am Sonntag in Houston gegen Curacao rückt damit näher. Der Weltmeister von 2014 würde damit gleich zwei Legenden des deutschen Fußballs ablösen.
Nagelsmann will letzten Feinschliff im ersten Gruppenspiel
Fritz Walter ist mit 37 Jahren, 7 Monaten und 24 Tagen der bislang älteste deutsche WM-Spieler, Lothar Matthäus mit 39 Jahren, 2 Monaten und 30 Tagen der älteste deutsche Nationalspieler.
Das DFB-Team reist am Samstag zum Spielort. Bis dahin will Nagelsmann nach den Siegen in der Vorbereitung gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) weiter am Feinschliff arbeiten.
"Jetzt geht es darum, eine gute Mischung aus einer konzentrierten Gegner-Vorbereitung und konzentrierten allgemeinen Einheiten, die uns weiterentwickeln, zu finden", sagte der 38-Jährige.
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