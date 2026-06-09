Julian Nagelsmann konnte beim DFB-Training am Dienstagmorgen auf alle 26 nominierten Spieler zurückgreifen, um sich auf Auftaktgegner Curacao vorzubereiten.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Vorbereitung auf den WM-Auftakt gegen Außenseiter Curacao ohne personelle Probleme fortgesetzt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßte am Dienstagmorgen (Ortszeit) alle 26 Spieler seines Kaders plus Trainingstorhüter Jonas Urbig auf dem Rasen des W. Dennie Spry Soccer Stadiums in Winston-Salem.

Für Torhüter Manuel Neuer war es die zweite Einheit nach seiner Wadenverletzung. Ein Einsatz des 40-Jährigen am Sonntag in Houston gegen Curacao rückt damit näher. Der Weltmeister von 2014 würde damit gleich zwei Legenden des deutschen Fußballs ablösen.