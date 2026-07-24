ran Fußball Bundesliga Bayern-Star Olise zockt in Socken auf New Yorker Bolzplatz Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Nach der 0:1-Niederlage im WM-Finale gegen Spanien hat der erste Argentinien-Star seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Nicolas Otamendi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekanntgegeben. WM 2026: Lionel Messi mit besonderem Geschenk an Vozinha Der 38-jährige gab sein Debüt 2009 unter Diego Maradona und spielte insgesamt 138 Mal für die Südamerikaner. 2022 krönte er seine Karriere bei "La Albiceleste" mit dem Weltmeistertitel, 2021 und 2024 gewann er zudem die Copa América.

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Otamendi verkündet emotionalen Rücktritt: "Das Schicksal wollte es..." Auf Instagram veröffentlichte der Innenverteidiger ein emotionales Video sowie ein Statement, in dem es unter anderem heißt: "Das Schicksal wollte es, dass mein letztes Spiel ein WM-Finale war. Es war nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht hatten, aber ich gehe mit hoch erhobenem Kopf, denn diese Mannschaft hat bis zur letzten Sekunde alles gegeben." Und weiter: "Ich verabschiede mich mit der Gewissheit, alles gegeben zu haben. Ich habe nie auch nur einen Tropfen Kraft geschont, nie aufgehört zu glauben und nie aufgehört, dieses Trikot als die größte Ehre meines Lebens zu empfinden." Abschließend schreibt er: "Heute verabschiede ich mich von der argentinischen Nationalmannschaft, aber mit unermesslichem Stolz darauf, mein Land vertreten zu haben. Denn Titel gehen in die Geschichte ein, aber die Liebe zu diesen Farben hält ein Leben lang an." "Danke, Argentinien. Danke, dass ihr mir ermöglicht habt, mir den Traum zu erfüllen, Weltmeister zu werden und das schönste Trikot der Welt zu tragen.

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Otamendi wechselt nach WM zu River Plate Otamendi wechselte in diesem Sommer zurück in seine Heimat nach Argentinien und spielt künftig für River Plate. Zuvor war er sechs Jahre für Benfica Lissabon aktiv und absolvierte dort 281 Spiele. Zuletzt spielte er von 2008 bis 2011 bei CA Velez Sarsfield in der argentinischen Primera Division. Genau wie River Plate befindet sich der Verein in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Von 2015 bis 2020 stand der 38-Jährigen in 210 Spielen für Manchester City auf dem Platz. Dort gewann er zweimal die Premier League, viermal den Carabao Cup und einmal den FA Cup. Auch interessant: Jürgen Klopp: Wer beim Bundestrainer wichtig ist - und warum

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