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WM 2026 - Julian Nagelsmann vor dem Auftakt: "Was hat Curacao hier groß zu verlieren?"
Veröffentlicht:von ran.de
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Klopp mit Seitenhieb: "Zum Glück stellt Nagelsmann die Mannschaft noch auf“
Videoclip • 01:14 Min
Deutschland startet am Sonntagabend mit der Partie gegen Curacao in die WM 2026. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.
Für Deutschland geht es endlich los!
Das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet am Sonntagabend mit der Begegnung gegen Curacao in die WM 2026 (ab 19 Uhr live bei Joyn und im ran-Liveticker).
ran zeigt die Stimmen zum Spiel (Quelle: ARD, Magenta)
Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Es ist schon sehr besonders. Man sieht nicht nur Trikots von Deutschland und Curacao, sondern auch viele andere. Für mich haben die Temperaturen nicht die große Relevanz, aber für die Spieler ist es schon angenehmer, wenn es nicht 36 Grad hat. Wir haben bei der Aufstellung versucht, so viele Spieler wie möglich auf die Positionen zu stellen, die sie auch im Klub spielen. Wir schauen, dass wir heute einen guten Start erwischen, und dann gucken wir weiter."
Julian Nagelsmann (Bundestrainer) über seine Entscheidung für Brown statt Raum: "Wir haben zwei sehr gute Spieler mit unterschiedlichen Profilen. Nene ist eher der ballbesitzorientierte Spieler, der sich im Zentrum wohlerfühlt. David ist eher der, der die Linie entlangläuft und viel Emotionen und Power reinbringt. Man kann beide spielen lassen, beide machen es sehr gut."
Julian Nagelsmann (Bundestrainer) über Musiala, Wirtz und Havertz: "Viel Qualität. Wir brauchen die drei Spieler in Top-Verfassung für ein gutes Turnier, das ist auch der Grund, warum Jamal beginnt. Jamal hat sich gesteigert, wir müssen ihm den Rhythmus geben. Wenn er auf der Bank sitzt, kriegt er ihn nicht. Mit Kai vorne haben wir schon eine brutale Offensive, wenn die drei ins Rollen kommen, sind sie schwer für den Gegner zu halten."
Julian Nagelsmann (Bundestrainer) über Auftaktgegner Curacao: "Was hat Curacao hier groß zu verlieren? Es geht für sie eigentlich nur nach vorne. Das sind gut ausgebildete Spieler, zumeist ausgebildet in den Niederlanden. Da ist bekannt, dass viel Wert auf Technik gelegt wird."
Manuel Neuer: "Ich bin mit positiven Gedanken hierher gekommen. Wir sind alle voller Energie und freuen uns auf das, was jetzt kommt. Bei mir ist alles gut, ich habe die aktiven Belastungsproben bestanden. Wir brauchen heute eine gute Restverteidigung, weil Curacao gute Offensivspieler hat, die uns überraschen könnten."
Rudi Völler (Sportdirektor DFB): "Obwohl ich schon lange dabei bin, ist das Prickeln bei solchen Events immer noch da. Die Mannschaft ist top, alle sind fit. Es gibt aber auch eine gewisse, positive Angespanntheit. Wir müssen hochkonzentriert sein und dann werden wir sicher ein gutes Spiel abliefern. Wichtig ist, dass wir uns von der Atmosphäre hier anstecken lässt und das mitnimmt."
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