ran Fußball Klopp mit Seitenhieb: "Zum Glück stellt Nagelsmann die Mannschaft noch auf“ Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Deutschland startet am Sonntagabend mit der Partie gegen Curacao in die WM 2026. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Es ist schon sehr besonders. Man sieht nicht nur Trikots von Deutschland und Curacao, sondern auch viele andere. Für mich haben die Temperaturen nicht die große Relevanz, aber für die Spieler ist es schon angenehmer, wenn es nicht 36 Grad hat. Wir haben bei der Aufstellung versucht, so viele Spieler wie möglich auf die Positionen zu stellen, die sie auch im Klub spielen. Wir schauen, dass wir heute einen guten Start erwischen, und dann gucken wir weiter." Julian Nagelsmann (Bundestrainer) über seine Entscheidung für Brown statt Raum: "Wir haben zwei sehr gute Spieler mit unterschiedlichen Profilen. Nene ist eher der ballbesitzorientierte Spieler, der sich im Zentrum wohlerfühlt. David ist eher der, der die Linie entlangläuft und viel Emotionen und Power reinbringt. Man kann beide spielen lassen, beide machen es sehr gut." Deutschland vs. Curacao: In der Joyn-App für den Spieler des Spiels voten

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