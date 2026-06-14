WM 2026
WM 2026: 6 Dollar für Wasser - So teuer sind die Preise beim Spiel zwischen Deutschland und Curacao
Aktualisiert:von ran.de
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Die Ticketpreise standen vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 stark in der Kritik. Aber wie sieht es mit den Speise- und Getränkepreisen in den Stadien aus? ran zeigt, wie teuer die Preise im Houston Stadium sind.
Das deutsche WM-Auftaktspiel findet gegen Curacao statt. In Houston gilt es für die DFB-Elf, den ersten Auftaktsieg bei einer Weltmeisterschaft seit 2014 einzufahren.
ran zeigt, wie teuer die Preise im Houston Stadium sind.
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So kosten unter anderem 591 Milliliter Wasser (20 oz) umgerechnet 5,49 Euro (6,35 US-Dollar).
Für 473 Milliliter amerikanisches Bier (16 oz) müssen Fans 14,76 Euro (17,09 US-Dollar) bezahlen. Für die gleiche Menge Craft/Import Bier sind 16,20 Euro (18,75 US-Dollar) fällig.
Chips kosten 5,14 Euro (5,95 US-Dollar), eine Pizza 11,19 Euro (12,95 US-Dollar). Für einen Hot Dog müssen die Zuschauer 7,77 Euro (8,99 US-Dollar) bezahlen, mit Käse sogar 11,09 Euro (12,84 US-Dollar).
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