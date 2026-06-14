Klopp mit Seitenhieb: "Zum Glück stellt Nagelsmann die Mannschaft noch auf“

Die Ticketpreise standen vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 stark in der Kritik. Aber wie sieht es mit den Speise- und Getränkepreisen in den Stadien aus? ran zeigt, wie teuer die Preise im Houston Stadium sind.

Das deutsche WM-Auftaktspiel findet gegen Curacao statt. In Houston gilt es für die DFB-Elf, den ersten Auftaktsieg bei einer Weltmeisterschaft seit 2014 einzufahren.

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