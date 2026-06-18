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WM 2026: Werbe-Wahnsinn in Stadien immer abstruser - selbst Ball- und Einlaufkinder werden gesponsert
Veröffentlicht:von ran
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WM 2026: Manuel Neuer versucht seine "Aura" zu erklären
Videoclip • 01:01 Min
Die Werbeaktionen in Stadien bei der WM 2026 nehmen bisher unbekannte Ausmaße an. Selbst Ball- und Einlaufkinder sind mit einem Unternehmen versponsert.
Der Fußball ist seit jeher eine gern gesehene Plattform für Werbeaktionen.
Was bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko jedoch für ein Reklame-Feuerwerk abgefeuert wird, nimmt extreme Ausmaße an.
WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste am 20. Juni ab 22:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Livestream
So setzt der Weltverband FIFA bei dieser Endrunde neue Maßstäbe in Sachen Kommerzialisierung in den Stadien - vor, während und nach den Partien.
Das saudische Öl- und Gas-Unternehmen Aramco sponsert etwa den Countdown bis zum Anpfiff.
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Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream
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148 MinBald verfügbar
Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball
WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream
148 Min
WM 2026: FIFA vermarktet sogar Einlaufkinder
Kurios wird es aber noch früher, bereits beim Einlauf der Spieler auf den Platz.
Denn auch die Einlaufkinder sind Werbeträger, sie werden von der Haferflocken-Firma Quaker gesponsert.
Jedoch nicht alle: Das Kind, das den Spielball aus dem Spielertunnel auf den Platz trägt, hat einen eigenen Sponsor. Der "Official Match Ball Carrier" wird nämlich von Kia präsentiert.
Doch damit nicht genug.
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WM 2026: Werbe-Maßnahmen in Stadien immer abstruser - von Hydration Break bis Ball Crew
Während der Spiele kommt es gleich mehrfach zur "Powerade Hydration Break", die einmal pro Halbzeit stattfindet und jede Partie damit quasi in vier Viertel aufteilt.
Und auch, wenn mal ein Ball ins Seitenaus geht, bekommt man eine Produktplazierung zu sehen. Das Spielgerät wird nicht etwa nur von Ballkindern zurück auf den Platz geworfen, sondern von der "Powerade Ball Crew".
Während der Halbzeitpause wird dann der "Lay's fan of the match" auf der Videoleinwand präsentiert.
Und auch nach Abpfiff ist noch nicht (Werbe-)Schluss. Der beste Spieler auf dem Platz wird schließlich als "Michelob Ultra Superior Player of the Match" ausgezeichnet.
Auch interessant: WM 2026: Wie die Trinkpausen den Fußball verändern Und: DFB-Team: Manuel Neuer traut der Mannschaft "den großen Wurf" zu
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