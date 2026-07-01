WM 2026 - Kylian Mbappe und Michael Olise begeistern: "Ich weiß nicht, wer sie stoppen soll"

Frankreich ist nach dem 3:0 gegen Schweden im Achtelfinale. Dabei überzeugte die Equipe auf ganzer Linie. Vor allem Michael Olise und Kylian Mbappe verzaubern die Fußballwelt.

Kylian Mbappe und Michael Olise sorgen bei der Fußball-WM weiter für Begeisterung - und lassen immer mehr Beobachter fassungslos zurück. "Was für eine Kombo", staunte Frankreichs früherer Starstürmer Thierry Henry und ergänzte als Experte beim US-Sender "Fox" mit Blick auf die Titelchance der Equipe Tricolore: "Ich weiß nicht, wer sie stoppen soll."

Vor allem Olise, der zwar auf seinen ersten WM-Treffer wartet, aber bereits sechs Torvorlagen aufweist, hat es Henry angetan.

Der Münchner sei "der wichtigste Spieler bei Frankreich. Der Kerl ist auf einem anderen Planeten", sagte der 48-Jährige, der Olise 2024 in Frankreichs Olympia-Auswahl trainiert hatte: "Was er abseits des Balls macht, das kann sonst keiner."