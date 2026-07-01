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WM 2026 - Kylian Mbappe und Michael Olise begeistern: "Ich weiß nicht, wer sie stoppen soll"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: DFB-Retter gesucht! Schweinsteiger bezieht Stellung
Videoclip • 01:25 Min
Frankreich ist nach dem 3:0 gegen Schweden im Achtelfinale. Dabei überzeugte die Equipe auf ganzer Linie. Vor allem Michael Olise und Kylian Mbappe verzaubern die Fußballwelt.
Kylian Mbappe und Michael Olise sorgen bei der Fußball-WM weiter für Begeisterung - und lassen immer mehr Beobachter fassungslos zurück. "Was für eine Kombo", staunte Frankreichs früherer Starstürmer Thierry Henry und ergänzte als Experte beim US-Sender "Fox" mit Blick auf die Titelchance der Equipe Tricolore: "Ich weiß nicht, wer sie stoppen soll."
Vor allem Olise, der zwar auf seinen ersten WM-Treffer wartet, aber bereits sechs Torvorlagen aufweist, hat es Henry angetan.
Der Münchner sei "der wichtigste Spieler bei Frankreich. Der Kerl ist auf einem anderen Planeten", sagte der 48-Jährige, der Olise 2024 in Frankreichs Olympia-Auswahl trainiert hatte: "Was er abseits des Balls macht, das kann sonst keiner."
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WM 2026 - Frankreich marschiert: "Sie sind beängstigend"
Nach dem souveränen Sieg (3:0) im Sechzehntelfinale gegen seine Schweden zollte auch Zlatan Ibrahimovic seinen größten Respekt.
Er habe bei Les Bleus bislang keine Schwächen gesehen: "Sie sind beängstigend", sagte der schwedische Ex-Stürmer. Olise habe "eine 'split vision' - er sieht Dinge, die andere nicht sehen. Nur ein Genie kann das. Und Olise ist eins."
Olise hatte gegen Schweden als Spielgestalter und doppelter Vorbereiter einmal mehr geglänzt. Auch Mbappe setzte seinen Lauf fort, allein seine Statistiken sind beeindruckend: In 18 WM-Spielen erzielte der Stürmer 18 Tore. Durch seine Turniertreffer fünf und sechs überholte er Miroslav Klose (16) in der Rangliste.
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