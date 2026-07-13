ran Fußball WM 2026: Didier Deschamps und Frankreich "greifen nach den Sternen" Videoclip • 02:06 Min Link kopieren Teilen

Michael Olise hat sich bei der WM noch mehr in den Vordergrund gespielt. Der Hype um den Münchner Künstler ist riesig.

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Bald verfügbar Dienstag, 14.07. 20:30 • Fussball WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien live Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 14.07. 20:30 • Fussball WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien live Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Mittwoch, 15.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:50 • Rugby Nations Championship: Australien - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:50 • Rugby Nations Championship: Australien - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 15:00 • Rugby Nations Championship: Fidschi - Schottland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 15:00 • Rugby Nations Championship: Fidschi - Schottland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 17:20 • Rugby Nations Championship: Südafrika - Wales im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 17:20 • Rugby Nations Championship: Südafrika - Wales im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Olise wird mit Lob überschüttet Olise hat aber nicht nur die "Königlichen" nachhaltig beeindruckt. Auf dem Weg zum Halbfinal-Showdown der Franzosen am Dienstag in Dallas (21.00 Uhr) gegen Europameister Spanien war der Bayern-Profi neben Mbappé DER Unterschiedsspieler. "Le Parisien" machte aus Olise den "bezaubernden Maestro". Der 24-Jährige sei - Mbappé hin oder her - "der wichtigste Spieler bei Frankreich. Der Kerl ist auf einem anderen Planeten", sagte Frankreich-Legende Thierry Henry.