WM 2026 - "Lässt niemanden unberührt": Pressestimmen zu Kap Verdes Märchen

Die internationale Presse ist voll des Lobes für Kap Verde, die sensationell den Einzug in die K.o.-Runde geschafft haben.

"Ein historisches Ergebnis, geprägt von Herzblut, Stolz und purem Mut", schrieb die "Gazzetta dello Sport" nach dem Einzug ins Sechzehntelfinale der WM. Dort wartet Weltmeister Argentinien . "Zumindest für ein paar Tage können die Blauen Haie argentinisches Blut schon riechen", hieß es im "Guardian".

WM 2026: Die Pressestimmen zum Weiterkommen von Kap Verde

KAP VERDE

"O PAÍS": "Kap Verde beendet die Gruppenphase mit drei Punkten und schreibt ein weiteres goldenes Kapitel in der Geschichte des nationalen Fußballs, indem es sich erstmals für die K.o.-Runde auf der größten Bühne des Weltfußballs qualifiziert. Nach ihrem historischen Debüt in diesem Wettbewerb sorgen die 'Tubarões Azuis' weiterhin für Überraschungen und halten den Traum von neuen Erfolgen bei der Weltmeisterschaft 2026 am Leben."

ENGLAND

"The Guardian": "Zumindest für ein paar Tage können die Blauen Haie argentinisches Blut schon riechen. Messis Aufeinandertreffen mit dem neuen Publikumsliebling dieser Weltmeisterschaft, Torhüter Vozinha, könnte ein Spiel für die Ewigkeit werden."

"The Sun": "Kap Verde schreibt Geschichte und erreicht bei seinem WM-Debüt die K.o.-Runde! Die afrikanische Nation schreibt damit die Erfolgsgeschichte des Turniers."

SPANIEN

"Marca": "Kap Verde schreibt eine Geschichte, an die sich die Bewohner dieses kleinen Inselstaates für immer erinnern werden. Zwar schaffen sie es als schlechtester Zweiter aller Gruppen mit nur drei Punkten, aber wen interessiert das schon…"

"AS": "Unglaublich, aber wahr: Kap Verde trifft nun im Sechzehntelfinale auf Weltmeister Argentinien. Die Mannschaft geht als klarer Außenseiter in die Partie, doch es ist nicht das erste Mal in diesem Sommer, dass sie sich gegen große Widrigkeiten behaupten muss."

"Mundo Deportivo": "Manchmal gibt es im Fußball solche Momente, die schwer zu erklären sind, die aber, wenn sie eintreten, niemanden unberührt lassen. Sicherlich hätte vor der Auslosung der Weltmeisterschaft 2026 niemand darauf gewettet, dass Kap Verde die nächste Runde erreichen würde."

ITALIEN

"Gazzetta dello Sport": "Ein historisches Ergebnis, geprägt von Herzblut, Stolz und purem Mut, das am Ende eines dominierten Spiels zustande kam. "

PORTUGAL

"A BOLA": "Ein Unentschieden nach dem anderen - wieder einmal wurde Geschichte geschrieben! Das Team schaffte das Unmögliche."