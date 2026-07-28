WM 2026 - Lamine Yamal: Das sagte Lionel Messi dem Spanien-Star nach dem Finale

Nach dem WM-Triumph spricht Lamine Yamal kurz mit Lionel Messi. Der Spanien-Star verrät, was ihm der Argentinien-Superstar mit auf den Weg gab.

Besondere Botschaft für Lamine Yamal. Nach dem gewonnenen WM-Finale seiner spanischen Nationalmannschaft gegen Argentinien teilte er mit dem argentinischen Superstar Lionel Messi einen kurzen Moment.

Der 39-Jährige hatte frustriert auf dem Platz gesessen, ehe der Youngster des FC Barcelona auf ihn zuging und Messi sich erhob. Doch bei einer Gratulation blieb es nicht, so hatte er auch noch ermutigende Worte für Yamal parat.

"Er ist der größte Spieler der Geschichte und jemand, zu dem ich immer aufgeschaut habe. Nach dem Spiel wollte ich ihm meinen Respekt zollen. Er hat gesagt, dass ich meinen Weg weitergehen soll und dass die Zukunft meiner Generation gehört", wird Yamal von der "Marca" zitiert.

Demnach seien diese Worte für den 19-Jährigen "so viel wert wie die Goldmedaille um meinen Hals. Wenn mir jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass ich den WM-Pokal nach einem Spiel gegen Lionel Messi gewinne, hätte ich ihn für verrückt erklärt."