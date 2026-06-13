WM 2026
WM 2026: Leichenfund beim iranischen Quartier
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Mexiko-Fans feiern Sieg mit tierischer Unterstützung
Videoclip • 01:08 Min
Leichenfund in Tijuana: Die mexikanische Polizei hat einen verwesten Körper in einem Auto gefunden, das unmittelbar in der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Fußball-Nationalmannschaft geparkt war. Das berichten Reporter der Nachrichtenagentur AFP.
Leichenfund in Tijuana: Die mexikanische Polizei hat einen verwesten Körper in einem Auto gefunden, das unmittelbar in der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Fußball-Nationalmannschaft geparkt war. Das berichten Reporter der Nachrichtenagentur AFP.
Demnach haben die Beamten die Leiche im Kofferraum eines an einem Supermarkt geparkten SUV mit kalifornischem Kennzeichen gegenüber des Estadio Caliente gefunden.
Dort trainiert die Mannschaft Irans, nachdem sie ihr Camp wegen des Krieges mit den USA wenige Wochen vor Start der Weltmeisterschaft aus Arizona in die mexikanische Grenzstadt verlegt hatte.
Die WM live auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Heute, 00:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 00:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball
WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream
148 MinBald verfügbar
Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball
WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream
148 Min
WM 2026: Tijuana eine der gefährlichsten Städte des Landes
"Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie im Kofferraum eine in einen schwarzen Sack gewickelte Person, die Spuren von Gewalt aufwies", sagte ein Sprecher der Polizei laut AFP.
Tijuana gilt als gefährliche Stadt. Laut offizieller Statistik wurden dort im Jahr 2025 mehr als 1200 Morde verzeichnet. Der Konvoi der iranischen Mannschaft habe das Trainingsgelände wenige Minute nach dem Fund der Leiche verlassen, der Verband ließ eine AFP-Anfrage bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen zunächst unbeantwortet.
Mehr WM-News
WM
USA mit Auftaktsieg: "Wer hat gesagt, Amerika ist kein Fußball-Land?"
WM
WM 2026: Die Schiedsrichter - Erfolge, Kontroversen und Skandale
WM
WM 2026: Welche Kommentatoren und Moderatoren sind mit dabei?
WM
Bayern-Star an der Spitze: Die zehn besten Spieler der WM
WM
Ohne Neuer, Musiala und Sane: ran-Startelf des DFB-Teams
WM
Power Ranking: DFB-Team in Lauerstellung