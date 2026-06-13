WM 2026: Leichenfund beim iranischen Quartier

Leichenfund in Tijuana: Die mexikanische Polizei hat einen verwesten Körper in einem Auto gefunden, das unmittelbar in der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Fußball-Nationalmannschaft geparkt war. Das berichten Reporter der Nachrichtenagentur AFP.

Leichenfund in Tijuana: Die mexikanische Polizei hat einen verwesten Körper in einem Auto gefunden, das unmittelbar in der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Fußball-Nationalmannschaft geparkt war. Das berichten Reporter der Nachrichtenagentur AFP.

Demnach haben die Beamten die Leiche im Kofferraum eines an einem Supermarkt geparkten SUV mit kalifornischem Kennzeichen gegenüber des Estadio Caliente gefunden.

Dort trainiert die Mannschaft Irans, nachdem sie ihr Camp wegen des Krieges mit den USA wenige Wochen vor Start der Weltmeisterschaft aus Arizona in die mexikanische Grenzstadt verlegt hatte.