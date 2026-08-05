Tennis
Tennis: Carlos Alcaraz sagt auch für Cincinnati ab - Kritik von Zverev erhält weiter Futter
Aktualisiert:von SID
ran Mehr Sport
Tennis: Völlig neuer Look! Carlos Alcaraz kaum wiederzuerkennen
Videoclip • 01:41 Min
Das Warten auf die Rückkehr von Carlos Alcaraz geht weiter - stehen die US Open auf der Kippe?
Tennisstar Carlos Alcaraz muss wegen seiner anhaltenden Handgelenksverletzung weiter pausieren und hat seine Teilnahme am ATP-Masters in Cincinnati (ab 13. August) abgesagt. Das teilten die Turnierveranstalter mit.
Der Weltranglistenzweite aus Spanien, der auf der Meldeliste gestanden hatte, kann seinen Titel damit nicht wie erhofft verteidigen.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Donnerstag, 06.08. 15:30 • Radsport
Die Tour de France Femmes im Livestream
180 MinBald verfügbar
Donnerstag, 06.08. 15:30 • Radsport
Die Tour de France Femmes im Livestream
180 Min
Kann Carlos Alcaraz bei den US Open spielen?
"Wir wissen, dass Carlos alles dafür tut, so schnell wie möglich auf die Tour zurückzukehren. Wir wünschen ihm eine gute Genesung und freuen uns darauf, ihn künftig wieder in Cincinnati begrüßen zu dürfen", sagte Turnierdirektor Bob Moran.
Die erneute Absage nährt Zweifel an einem Start des 23-Jährigen bei den US Open (ab 30. August) in New York, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Masters in Cincinnati gilt traditionell als wichtigstes Vorbereitungsturnier auf die US Open.
Alcaraz fällt mit einer Handgelenksverletzung aus, die er sich im April in der ersten Runde des Turniers in Barcelona zugezogen hatte. Bereits die Masters in Madrid und Rom sowie die French Open und Wimbledon hatte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger deshalb ausgelassen.
Zuvor hatte Alexander Zverev die Turnierstruktur der ATP kritisiert und Verständnis für Absagen im dicken Kalender geäußert.
Auch interessant: Alexander Zverev trifft mit der Masters-Kritik ins Schwarze: Ein Problem bleibt trotzdem - ein Kommentar Und: Alexander Zverev schimpft nach Absagen von Sinner und Djokovic: "Das ist Unsinn"
Die gefallen ran-News?
Mehr Tennis-News
ATP
Alexander Zverev trifft mit Kritik wunden Punkt: ein Problem bleibt trotzdem - ein Kommentar
Tennis
Tennis jetzt live: Canadian Open in Montreal im TV, Livestream und Ticker - Alexander Zverev hat zwei wichtige Missionen
ATP
Alexander Zverev: Preisgeld 2026 – was der Tennis-Star im Vergleich zu Legende Boris Becker verdient
ATP
Zverev muss Position räumen: So kann er wieder nach vorne kommen
Tennis
Alexander Zverev nimmt erneut an umstrittenem Turnier in Saudi-Arabien teil - so äußert sich der Deutsche
Tennis
Djokovic fordert Regel-Revolution - Zustimmung für Zverev