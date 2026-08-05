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Tennis: Carlos Alcaraz sagt auch für Cincinnati ab - Kritik von Zverev erhält weiter Futter

Aktualisiert:

von SID

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Tennis: Völlig neuer Look! Carlos Alcaraz kaum wiederzuerkennen

Videoclip • 01:41 Min

Das Warten auf die Rückkehr von Carlos Alcaraz geht weiter - stehen die US Open auf der Kippe?

Tennisstar Carlos Alcaraz muss wegen seiner anhaltenden Handgelenksverletzung weiter pausieren und hat seine Teilnahme am ATP-Masters in Cincinnati (ab 13. August) abgesagt. Das teilten die Turnierveranstalter mit.

Der Weltranglistenzweite aus Spanien, der auf der Meldeliste gestanden hatte, kann seinen Titel damit nicht wie erhofft verteidigen.

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Kann Carlos Alcaraz bei den US Open spielen?

"Wir wissen, dass Carlos alles dafür tut, so schnell wie möglich auf die Tour zurückzukehren. Wir wünschen ihm eine gute Genesung und freuen uns darauf, ihn künftig wieder in Cincinnati begrüßen zu dürfen", sagte Turnierdirektor Bob Moran.

Die erneute Absage nährt Zweifel an einem Start des 23-Jährigen bei den US Open (ab 30. August) in New York, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Masters in Cincinnati gilt traditionell als wichtigstes Vorbereitungsturnier auf die US Open.

Alcaraz fällt mit einer Handgelenksverletzung aus, die er sich im April in der ersten Runde des Turniers in Barcelona zugezogen hatte. Bereits die Masters in Madrid und Rom sowie die French Open und Wimbledon hatte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger deshalb ausgelassen.

Zuvor hatte Alexander Zverev die Turnierstruktur der ATP kritisiert und Verständnis für Absagen im dicken Kalender geäußert.

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