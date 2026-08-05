VfB Stuttgart - Deniz Undav: Das sagt er über den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp

ran Fußball DFB-Elf: Klopp attackiert Undav nach Startelf-Debüt Videoclip • 34 Sek Link kopieren Teilen

Der Stürmer des VfB Stuttgart spricht über den neuen Bundestrainer und seine Chancen, aber auch um den Hype um seine Person.

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Deniz Undav erwartet unter Jürgen Klopp einen Aufschwung "Ich erwarte mir unter ihm einen Aufschwung", so Undav über Klopp: "Jeder Spieler muss sich neu beweisen, es ist wieder eine andere Energie da. Ich muss Leistung bringen, damit ich wieder eingeladen werde."