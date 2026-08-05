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DTM am Nürburgring 2026 – Grasser bringt zweiten Lamborghini Temerario GT3 an den Start
Veröffentlicht:von ran.de
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Grasser wird beim Rennwochenende auf dem Nürburgring wieder mit zwei Autos an den Start gehen. Gesucht wird aber noch ein Fahrer.
Die DTM wird beim anstehenden Rennwochenende auf dem Nürburgring (14. bis 16. August, live auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Stream) wieder 21 Autos in der Startaufstellung haben. Wieder mit dabei: ein Lamborghini Temerario GT3.
Denn Grasser wird nach dem Crash von Maximilian Paul auf dem Norisring einen zweiten Lambo einsetzen.
"Wir fahren auf dem Nürburgring wieder mit zwei Autos", bestätigte Teamchef Gottfried Grasser bei "Motorsport-Total". "Wir haben ein neues Chassis gekauft - das ist jetzt die Lösung. Das andere Auto ist laut Lamborghini nicht reparierbar."
Paul hatte sich bei dem heftigen Unfall einen Schien- und Wadenbeinbruch und einen Lendenwirbelbruch zugezogen. Ein Fahrer für das zweite Auto wird also noch gesucht.
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DTM: Wer sitzt im zweiten Lamborghini?
Der Teamkollege von Mirko Bortolotti steht aber noch nicht fest. "Es wird definitiv ein Lamborghini-Werksfahrer", sagte Grasser. "Mehr ist noch nicht entschieden."
Laut "Motorsport-Total" soll die Entscheidung von Lamborghini selbst getroffen werden, womit es auf einen Werksfahrer hinauslaufen wird. Als aussichtsreiche Kandidaten werden Franck Perera, Christian Engelhart und Patric Niederhauser, die alle DTM-Erfahrung vorweisen können, gehandelt. Derjenige würde dann auch im September im Auto sitzen.
Gut möglich, dass Paul aber beim Finale wieder dabei sein kann. "Ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass Max in Hockenheim wieder bei uns im Auto sitzt", erklärte Grasser: "Von seiner Motivation und von seiner Einstellung würde ich es ihm zutrauen - vorausgesetzt, der Heilungsprozess verläuft weiter so wie im Moment."
Das DTM-Saisonfinale (live auf ProSieben und im Joyn-Stream) in Hockenheim findet vom 9. bis 11. Oktober statt und damit nur drei Monate nach Pauls Norisring-Crash Anfang Juli.
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