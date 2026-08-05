DTM am Nürburgring 2026 – Grasser bringt zweiten Lamborghini Temerario GT3 an den Start

Grasser wird beim Rennwochenende auf dem Nürburgring wieder mit zwei Autos an den Start gehen. Gesucht wird aber noch ein Fahrer.

Die DTM wird beim anstehenden Rennwochenende auf dem Nürburgring (14. bis 16. August, live auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Stream) wieder 21 Autos in der Startaufstellung haben. Wieder mit dabei: ein Lamborghini Temerario GT3.

Denn Grasser wird nach dem Crash von Maximilian Paul auf dem Norisring einen zweiten Lambo einsetzen.

"Wir fahren auf dem Nürburgring wieder mit zwei Autos", bestätigte Teamchef Gottfried Grasser bei "Motorsport-Total". "Wir haben ein neues Chassis gekauft - das ist jetzt die Lösung. Das andere Auto ist laut Lamborghini nicht reparierbar."

Paul hatte sich bei dem heftigen Unfall einen Schien- und Wadenbeinbruch und einen Lendenwirbelbruch zugezogen. Ein Fahrer für das zweite Auto wird also noch gesucht.