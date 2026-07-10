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WM 2026: Leistungssteigerung von Lamine Yamal? "Er wird performen"

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: „Eindeutig gekauft“ – Mbappe-Show lässt Fans fragend zurück

Videoclip • 03:14 Min

Gegen Belgien ist Spanien, das noch kein Gegentor kassiert hat, Favorit. Es wird auch einmal mehr auf Lamine Yamal ankommen.

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente erwartet von Lamine Yamal im Viertelfinale der WM gegen Belgien (ab 21 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) eine Leistungssteigerung.

"Er hat unglaubliches Potenzial, aber wir haben den besten Lamine noch nicht gesehen", sagte er vor dem Spiel am Freitag in Los Angeles. Der 19-Jährige kam bei fünf Einsätzen erst auf einen Treffer, beim 4:0 gegen Saudi-Arabien.

Mit der Einstellung Yamals hätten die bislang eher unauffälligen Auftritte aber nichts zu tun, versicherte de la Fuente. "Seine Motivation ist hoch, man muss ihn sogar zurückhalten", sagte er.

Klar sei: Dass Yamal sein Können zeige, "das muss noch kommen". Aber, ergänzte Spaniens Trainer, er gehe davon aus, dass dies nur eine Frage der Zeit sei: "Er wird performen."

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WM 2026: Elfmeter? Spanien ist auf alles vorbereitet

Die Rolle des Favoriten gegen Belgien wies de la Fuente, dessen Mannschaft bei der WM bislang kein Gegentor kassiert hat, nicht von sich. "Ich habe keine Angst davor, Favorit zu sein", sagte er, "aber es gibt keine Favoriten, es kann im Spiel immer etwas passieren, das das ändert."

Nicht passieren wird, dass Spanien nicht auf das Schießen von Elfmetern vorbereitet sein wird. Nicht bei einem Strafstoß während des Spiels, nicht nach einem Unentschieden nach Verlängerung.

Auch über die Qualitäten von Belgiens Torhüter Thibaut Courtois wisse man Bescheid, sagte de la Fuente: "Wir haben alle Situationen durchgespielt, das gibt uns Selbstvertrauen."

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