WM 2026 - Frankreich vs. Marokko: "Erst harmlos, dann mitreißend" - Pressestimmen zum Viertelfinale

ran Fußball WM 2026: „Eindeutig gekauft“ – Mbappe-Show lässt Fans fragend zurück Videoclip • 03:14 Min Link kopieren Teilen

Frankreich steht nach einem 2:0 gegen Marokko im Halbfinale der WM. Wieder einmal hat Kylian Mbappe den Unterschied gemacht. Wir haben die Pressestimmen zu dem Spiel gesammelt.

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FRANKREICH L'Equipe: "Erst harmlos, dann mitreißend: Frankreich setzt sich gegen Marokko durch und zieht ins Halbfinale der WM 2026 ein." Le Figaro: "Freude, Lächeln, Umarmungen und ein paar Tränen des Glücks – wie schön ist es doch, wenn Frankreich gewinnt. Der Sommer hat gerade erst begonnen, und für die Bleus ist er schon jetzt gelungen. Noch weiß niemand, ob daraus ein legendärer Sommer wird. Doch Kylian Mbappé und seine Mitspieler tun alles dafür, ein ganzes Land mitzunehmen, die Menschen auf die Straßen zu bringen und ihnen diese kindliche Fußballfreude zu schenken."

ENGLAND Guardian: "Mbappé-Traumtor bricht Marokkos Widerstand und schießt Frankreich ins WM-Halbfinale - In dieser französischen Mannschaft liegt eine Unerbittlichkeit, die sie womöglich kaum aufzuhalten macht. Marokko hatte zweifellos einen Plan, wollte dem Team wehtun, das es schon im Halbfinale von Katar besiegt hatte. Doch Frankreich presste so konsequent und so sauber, dass den Marokkanern bald kaum etwas anderes übrig blieb, als sich zurückzuziehen und zu leiden. Gegen diese offensive Qualität reicht bloßes Überleben aber nicht aus." The Times: "Majestätischer Kylian Mbappé zwingt dem Spiel selbst an einem schwächeren Tag seinen Willen auf - Der Stürmer verschießt zunächst einen Elfmeter, ehe ihm ein weiteres Traumtor gelingt, das zu den schönsten Treffern des Turniers zählen dürfte. Die einseitige Partie liefert den nächsten Beleg dafür, dass Frankreich derzeit in einer eigenen Liga spielt." The Sun: "ALLE SINGEN, ALLES FRANKREICH - Mbappé trifft, verschießt einen Elfmeter und sorgt mit Verletzungssorgen für Unruhe, während die Franzosen locker ins WM-Halbfinale einziehen."

SPANIEN Marca: "Mbappé überwindet den unüberwindbaren Bono - Kylian bringt Frankreich auf Halbfinalkurs, Dembélé macht den Sieg später perfekt. Zuvor hatte sich Marokkos Torhüter Bono in der ersten Halbzeit mit mehreren Paraden ausgezeichnet – unter anderem mit einem gehaltenen Elfmeter gegen die Nummer 10." AS: "Mbappé und Frankreich schenken sich das nächste Halbfinale – Marokko bleibt chancenlos - Der Stürmer von Real Madrid steht nun bei acht WM-Toren, obwohl er in der ersten Halbzeit sogar einen Elfmeter verschoss." Sport: "Frankreichs Stars zu stark: Mbappé und Dembélé beenden Marokkos WM-Traum - Die 'Löwen vom Atlas' blieben in Boston ungewöhnlich zahm. Frankreich setzte sich dank seiner Offensivklasse mit 2:0 durch und zog als erste Mannschaft ins Halbfinale ein."

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