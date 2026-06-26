WM 2026 - Leon Goretzka steigt nach DFB-Niederlage gegen Ecuador in falschen Bus

ran Fußball WM 2026 - DFB-Fans rechnen mit Nagelsmann ab: "Das ist die Quittung" Videoclip • 02:36 Min Link kopieren Teilen

Leon Goretzka wurde schnell stutzig. Mit einem Becher in der Hand war der Fußball-Nationalspieler über den Parklatz des WM-Stadions in East Rutherford gelaufen, er wollte nach dem 1:2 gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel nur in den Bus und weg - aber er brauchte zwei Anläufe: Zunächst stieg er fälschlicherweise in den "Partybus" des euphorisierten Gegners.

Leon Goretzka erwischte beim dritten Gruppenspiel einen Tag zum Vergessen. Erst saß er bei der Niederlage des DFB-Teams gegen Ecuador über die gesamte Distanz auf der Bank, dann stieg er nach Spielende fälschlicherweise in den Bus des Gegners. Immerhin konnte er sich so kurz wie ein Sieger fühlen, denn er blickte dort wohl in viele glückliche Gesichter. Goretzka drehte noch im Fahrerbereich um, bog links um die Ecke und stieg dann doch ins richtige Gefährt.

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