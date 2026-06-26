French-Open-Sieger Alexander Zverev startet mit einer kniffligen Aufgabe in den Rasenklassiker Wimbledon.

In der ersten Runde trifft der Hamburger auf den belgischen Weltranglisten-37. Alexander Blockx, das ergab die Auslosung am Freitag.

In zwei Duellen ist Zverev gegen Blockx aber noch ungeschlagen, bei den diesjährigen Masters-Turnieren in Madrid und Rom setzte sich der Tokio-Olympiasieger auf Sand in jeweils zwei Sätzen durch.

Auf dem Weg zu seinem möglichen zweiten Grand-Slam-Sieg in Folge könnte Zverev, der im Südwesten Londons bislang noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen ist, im Viertelfinale auf seinen Angstgegner Taylor Fritz treffen. Gegen den US-Amerikaner hat der Hamburger die letzten sieben Spiele allesamt verloren, darunter auch jüngst das Halbfinale in Halle.

Dabei hatten Zverev, einer von vier deutschen Männern im Hauptfeld, aber auch eine Fehlfunktion seines Insulinsensors und Rückenprobleme ausgebremst.