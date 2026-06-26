ran Fußball WM 2026: Verrückter Jubel! Mexiko-Fan wird zur Zuckerwatte Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Beim WM-Duell zwischen Norwegen und Frankreich geht es nicht nur um den Gruppensieg in der Staffel I und damit um einen etwaigen Achtelfinal-Gegner des deutschen Teams. Es ist auch das Aufeinandertreffen der beiden Superstürmer Kylian Mbappe und Erling Haaland. Die Zahlen sind absolut famos.

Über gut zwei Jahrzehnte prägte das Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi die Fußballwelt. Inzwischen befinden sich die beiden Superstars in den letzten Zügen ihrer großartigen Karrieren, doch die neue Generation hat bereits ihr eigenes Duo, das sich mit sportlichen Superlativen regelmäßig übertrumpft. Kylian Mbappe und Erling Haaland sind aktuell zwei der besten Stürmer des Planeten oder eben genau die zwei besten - abhängig davon, wo man Harry Kane in der Liste einordnet. Zweifellos aber ist es ein Gigantenduell, wenn sich die beiden Angreifer am Freitagabend (ab 21:00 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream) im finalen WM-Gruppenspiel zwischen Norwegen und Frankreich gegenüberstehen. Dass es sich längst nicht nur um ein normales Duell zweier überragender Spieler handelt, sondern um eine Rivalität, die das Zeug hat, in die Fußballgeschichte einzugehen, wird erst auf den zweiten Blick deutlich. Denn anders als Messi und Ronaldo, die ihre jeweiligen Hochzeiten der Karriere in derselben Liga verbrachten, gehen sich Mbappe und Haaland bislang meist aus dem Weg. Nach WM-Aus: Bundesligastar verkündet Rücktritt Einzig in der Champions League kam es bislang zum direkten Kräftemessen, wobei Mbappe mit seinen Teams meist die Oberhand behielt. Was aber nicht an Haaland lag, der sowohl mit Borussia Dortmund gegen Mbappes Ex-Klub Paris Saint-Germain als auch im neuen Kapitel Manchester City vs. Real Madrid zuverlässig traf.

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Mbappe vs. Haaland: Zahlen aus einer eigenen Liga Doch die Statistiken der beiden Ausnahmespieler lesen sich exakt so, wie man es von Ausnahmespielern erwarten würde. Über seine gesamte Karriere hinweg war der 27-jährige Mbappe bislang in 571 Pflichtspielen für Klubs und Nationalmannschaft an 581 Toren direkt beteiligt, macht 1,02 Torbeteiligungen pro Pflichtspiel. Haaland steht dem in kaum etwas nach, der zwei Jahre jüngere Norweger bringt es bislang auf 432 Pflichtspiele und 423 Torbeteiligungen, ein Schnitt von 0,98 Toren oder Assists pro Partie. Der Trophäenschrank beider Spieler ist prächtig gefüllt. Unzählige nationale Titel, dazu auch jeweils einen ganz großen, internationalen Triumph: Mbappe wurde 2018 Weltmeister, Haaland gewann 2022 mit City die Champions League. Die persönliche Rivalität, die Messi und Ronaldo verband, mag diesem Duell (noch) fehlen. Doch rein nach Zahlen gibt es aktuell kaum ein größeres Duell zwischen zwei Stars des Weltfußballs. Bei der Verleihung des Ballon d'Or dürften Mbappe und Haaland in den nächsten Jahren eine Führungsrolle einnehmen, wenngleich vor allem Mbappe die individuellen Auszeichnungen noch fehlen. Bei der laufenden WM sammeln beide zumindest reichlich Argumente, um in diesem Jahr im Rennen um den goldenen Ball unter den vorderen Plätzen zu landen. Beide stehen nach jeweils zwei Spielen ihrer Teams bereits bei vier Toren.

Haaland redet Norwegen zum Underdog Und so erhält das Duell am Freitag im Gillette Stadium von Foxborough bei Boston sportlich jede Menge Brisanz. Die Norweger um Haaland wurden von vielen Experten als Geheimfavorit für die WM genannt, Frankreich wiederum ist Weltmeister von 2018, Vizeweltmeister von 2022 und verfügt über den wohl besten Kader aller Nationen. Es ist das Endspiel um den Sieg in Gruppe I, weshalb auch das deutsche Team ganz genau auf das Spiel blicken wird. Denn der Gewinner wäre in einem möglichen Achtelfinale der deutsche Gegner. Bei einem Unentschieden hätten die Franzosen die Nase vorne, aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz. Haaland zumindest gab sich im Vorfeld des Spiels alle Mühe, die Bedeutung herunterzuspielen. "Um ehrlich zu sein, kümmert es mich kaum", sagte der Blondschopf mit Blick auf das Duell mit den Franzosen und schob die Favoritenrolle schnell weg: "Sie werden wahrscheinlich gegen uns gewinnen und sie werden wahrscheinlich das gesamte Turnier gewinnen." Mbappe verfolgt dabei noch eine ganz eigene Mission. Mit aktuell 16 Toren fehlen ihm nur zwei Treffer auf den ewigen Rekordhalter Lionel Messi, der die Bestmarke selbst erst vor wenigen Tagen von Miroslav Klose übernommen hatte. Gut möglich, dass der Starspieler von Real Madrid bereits am Ende des laufenden Turniers die historische Nummer eins ist.

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Fällt Haaland vs. Mbappe der Rotation zum Opfer? Doch angesichts der sicheren Qualifikation beider Teams für das Sechzehntelfinale stellt sich die Frage: Werden Haaland und Mbappe überhaupt spielen? Oder fällt das Duell der Superlative einer möglichen Rotation beider Trainer zum Opfer? Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken machte bereits deutlich, dass ihm ein etwaiges Duell um die Torjägerkanone "scheißegal" sei. Heißt: Haaland könnte vielleicht für das erste K.-o.-Spiel geschont werden. Auf Platz zwei in der Gruppe zu zocken, um damit dem DFB-Team aus dem Weg zu gehen, dürfte wohl keine Rolle spielen. Denn der Tabellenzweite könnte im Achtelfinale auf Brasilien treffen. Die Fans werden hoffen, dass sowohl Mbappe als auch Haaland zum Einsatz kommen. Und dieses Spiel womöglich eine Antwort auf die Frage liefert, wer aktuell der beste Stürmer der Welt ist.

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