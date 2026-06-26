Fußball
WM 2026: Kap Verde - Mit LinkedIn und Cachupa zum Favoritenschreck
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
ran Fußball
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Videoclip • 02:00 Min
Kap Verde ist die Überraschung der Weltmeisterschaft 2026. Nach sensationellen Punktgewinnen gegen Spanien und Uruguay träumen die Afrikaner vom Sechzehntelfinale. ran stellt das sympathische Insel-Team vor, das mit unkonventionellem Scouting und einem traditionellen Eintopf die Fußballwelt rockt.
Kap Verde ist bisher eine der größten Überraschungen der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.
In der Gruppe H mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien starteten die "Tubarões Azuis" (die "Blauen Haie") als krasse Außenseiter, denen vor dem Turnier maximal geringe Chancen auf den dritten Platz zugestanden wurden.
Doch die Mannschaft von der Inselgruppe vor der Westküste Afrikas trotzte im ersten WM-Spiel der Verbandsgeschichte dem haushohen Favoriten Spanien ein sensationelles 0:0 ab und erkämpfte sich am zweiten Spieltag gegen das stark eingeschätzte Uruguay ein 2:2.
Vor dem finalen Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien (Samstag, ab 2:00 Uhr im Livestream auf Joyn und im ran-Liveticker) scheint der Einzug in die K.o.-Runde nun plötzlich greifbar – es wäre ein absolutes Fußballmärchen.
ran stellt das Überraschungsteam der WM vor.
Die Mannschaft: Clever gescoutet in ganz Europa
Kein einziger Spieler im Nationalteam von Kap Verde ist im heimischen Wettbewerb auf der Inselgruppe aktiv – alle stehen bei Vereinen im Ausland unter Vertrag. Viele der Profis sind nicht einmal auf Kap Verde aufgewachsen, sondern kamen in Europa als Nachfahren kapverdischer Einwanderer zur Welt. In Portugal, Frankreich, den Niederlanden oder Belgien wurden sie fußballerisch auf Top-Niveau ausgebildet.
Der Verband hielt in den vergangenen Jahren weltweit gezielt Ausschau nach Spielern mit kapverdischen Wurzeln, die dem Ruf aus dem Land ihrer Vorfahren gerne folgten. Dabei ging man extrem unkonventionelle Wege: Innenverteidiger Robert Lopes, Spitzname "Pico", wurde beispielsweise über das Karrierenetzwerk LinkedIn kontaktiert. Dazu später mehr.
Echte Weltstars sucht man im Kader, der laut "transfermarkt.de" einen Gesamtwert von 54,5 Millionen Euro hat, vergebens. In der FIFA-Weltrangliste belegt Kap Verde Platz 67. Als Anführer des Teams gilt Kapitän Ryan Mendes, der aktuell für den türkischen Zweitligisten Igdir FK stürmt.
Einer der wertvollsten Akteure im Kader ist Linksverteidiger Sidny Lopes Cabral von Benfica Lissabon. Verrückt: Bis vor zwei Jahren schnürte er seine Fußballschuhe noch für Viktoria Köln und Rot-Weiß Erfurt in Deutschland in der 3. Liga und der Regionalliga, bevor er in Portugal durchstartete.
Und dann ist da noch Torhüter Vózinha, der mit seinen Monster-Paraden die Spanier zur Verzweiflung trieb und Millionen neue Follower auf Instagram gewann. Er erlebt nun im stolzen Alter von 40 Jahren seinen absoluten Karrierehöhepunkt.
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Das Land: Eine Inselgruppe im Atlantik
Kap Verde ist eine Inselgruppe rein vulkanischen Ursprungs, die rund 570 Kilometer vor der Küste Westafrikas im Atlantik liegt. Auf den neun bewohnten Inseln (Gesamtfläche: 4.033 km²) wohnen rund 593.000 Menschen.
Kap Verde ist damit nach Einwohnerzahl das zweitkleinste Land nach Island (WM 2018), das sich je für eine WM-Endrunde qualifizieren konnte. Der Inselstaat war früher eine portugiesische Kolonie und ist seit 1975 unabhängig. Die Amtssprache ist nach wie vor Portugiesisch, im Alltag sprechen die Menschen jedoch Kreolisch.
Die WM-Qualifikation: Ein historisches Jubiläum
Dass mit Kap Verde zu rechnen ist, deutete sich bereits im vergangenen Jahr an. Die afrikanische Qualifikationsgruppe wurde bravourös vor Schwergewicht Kamerun gewonnen, mit einem 3:0 gegen Eswatini wurde schließlich das historische WM-Ticket gelöst.
Die triumphale Party passte perfekt ins Timing: Die erste WM-Qualifikation wurde parallel zum 50. Jubiläum der Unabhängigkeit von Portugal geschafft.
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Die Fußballidee: Beton anmischen und blitzschnell umschalten
Kap Verdes Erfolg basiert auf einer extrem disziplinierten Defensive. Die "Blauen Haie" überlassen dem Gegner gerne den Ball – Spanien brachte es beim 0:0 auf über 70 Prozent Ballbesitz. Defensiv lassen sich die Außenspieler in eine Fünferkette fallen, während Kevin Pina (FK Krasnodar) als tiefer Sechser vor der Abwehr aufräumt.
Offensiv setzt Nationaltrainer Bubista voll auf Umschaltspiel und gefährliche Standards, bei denen das Team ordentlich Tempo auf den Platz bringt.
Die Fans: Visa-Krimi um die Torwart-Mutter
Für Fans aus der Heimat ist es aufgrund extrem strenger Einreisebestimmungen der USA fast unmöglich, vor Ort dabei zu sein. Unter anderem muss eine Kaution von 15.000 Dollar für ein Visum hinterlegt werden.
Aus diesem Grund verpasste selbst die Mutter von Keeper Vózinha das erste Gruppenspiel. Nach einem echten Bürokratie-Krimi schaltete sich das US-Außenministerium ein und erteilte Ana Candida Evora doch noch die Einreisegenehmigung.
Für die "normalen" Fans auf den Inseln gelten die Beschränkungen zwar weiterhin, doch Kap Verde genießt in den USA dennoch Heimspiel-Atmosphäre: In den Staaten lebt eine riesige Diaspora. Die Exil-Kapverdianer sorgen in den Stadien für ordentlich Stimmung. Ihr Lebensmotto lautet "Morabeza" – ein kreolisches Wort, das für tief gefühlte Gastfreundschaft, Offenheit und pure Lebensfreude steht.
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Kurioses: Die LinkedIn-Falle und das Geheimrezept "Cachupa"
Wie erwähnt, wurde Robert Lopes einst via LinkedIn vom damaligen Nationaltrainer Rui Águas kontaktiert. Da der Verteidiger der Shamrock Rovers in Irland geboren wurde und die Nachricht auf Portugiesisch verfasst war, hielt er das Anschreiben monatelang für Spam. Erst als Águas hartnäckig auf Englisch nachhakte, antwortete Lopes – und startete seine Nationalelf-Karriere im Heimatland seines Vaters.
Und was ist das sportliche Geheimnis hinter den Energieleistungen? Die Antwort lautet Cachupa. Das kapverdische Nationalgericht ist ein deftiger Eintopf aus Mais, Bohnen, Gemüse sowie Fisch oder Fleisch, der stundenlang köchelt. Die Spieler schwören darauf und essen die traditionelle Speise auch vor den WM-Spielen, um die "Kräfte des Hais" zu wecken. Bislang funktioniert die kulinarische Geheimwaffe perfekt.
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