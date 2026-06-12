DFB-Rückkehrer Manuel Neuer Bild: AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV

Manuel Neuer ist ein Mann der Rekorde. Kein Keeper stand häufiger im deutschen Tor als der 40-Jährige (124-mal), kein deutscher Profi bestritt mehr EM-Spiele (20), keiner stand bei mehr Turnierpartien auf dem Platz (39) als er. Und mit seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada wird der Kapitän des FC Bayern ein paar weitere Bestmarken knacken.

Schon mit seiner Rückkehr ist, dass Manuel Neuer einige WM- bzw. DFB-Rekorde beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko knacken kann. Gleich zum Start gegen Außenseiter Curacao am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) löst Neuer zwei Legenden des deutschen Fußballs ab: Fritz Walter als bislang ältesten deutschen WM-Spieler (37 Jahre, 7 Monate und 24 Tage) und Lothar Matthäus als ältesten deutschen Nationalspieler (39 Jahre, 2 Monate und 30 Tage).

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