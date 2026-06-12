Fußball
WM 2026 - Manuel Neuer: Diese Rekorde kann der Torhüter brechen
Veröffentlicht:von SID
Manuel Neuer ist ein Mann der Rekorde. Kein Keeper stand häufiger im deutschen Tor als der 40-Jährige (124-mal), kein deutscher Profi bestritt mehr EM-Spiele (20), keiner stand bei mehr Turnierpartien auf dem Platz (39) als er. Und mit seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada wird der Kapitän des FC Bayern ein paar weitere Bestmarken knacken.
Schon mit seiner Rückkehr ist, dass Manuel Neuer einige WM- bzw. DFB-Rekorde beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko knacken kann.
Gleich zum Start gegen Außenseiter Curacao am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) löst Neuer zwei Legenden des deutschen Fußballs ab: Fritz Walter als bislang ältesten deutschen WM-Spieler (37 Jahre, 7 Monate und 24 Tage) und Lothar Matthäus als ältesten deutschen Nationalspieler (39 Jahre, 2 Monate und 30 Tage).
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Manuel Neuer: Auch Negativ-Rekord möglich
Doch damit nicht genug. Mit seiner fünften WM-Teilnahme stellt er den deutschen Rekord von Lothar Matthäus ein. Spielt Neuer auch im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am 20. Juni, wäre er mit dann 21 Einsätzen auch WM-Rekordkeeper - vor dem Franzosen Hugo Lloris (20 Spiele). Um zum deutschen WM-Rekordspieler aufzusteigen, müsste Neuer mit der DFB-Elf ins Viertelfinale einziehen - Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm (je 20), Uwe Seeler (21), Miroslav Klose (24) und Matthäus (25) liegen aktuell noch vor ihm.
Auf dem Weg dorthin würden möglichst viele Spiele ohne Gegentor helfen - auch Neuer ganz persönlich. Mit einer weiteren "weißen Weste" würde er den deutschen WM-Rekord von Sepp Maier einstellen (acht), mit drei mehr den Weltrekord von Fabien Barthez (Frankreich) und Peter Shilton (England, jeweils zehn).
Ein Rekord bleibt für Neuer aber selbst im Falle seines zweiten WM-Triumphs nach 2014 unerreichbar: Der älteste Weltmeister ist Dino Zoff, der Italiener war beim Finalsieg 1982 gegen die DFB-Elf (3:1) 40 Jahre und 133 Tage alt - Neuer ist am 19. Juli ganze 19 Tage jünger. Aber 2030 ist ja schon die nächste Weltmeisterschaft...
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