Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat nach dem deutschen WM-Debakel in Nordamerika grundlegende Mängel benannt.

"Generell fehlt uns schlicht eine Idee: Wie wollen wir Fußball spielen?", schrieb der 42-Jährige in seiner WM-Kolumne für den "kicker "nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay.

"Wir verändern System und Aufstellung, dann geht die Klarheit abhanden. Früher hatten wir die", klagte Lahm: "Wer sind die acht Spieler, die in der Verantwortung stehen? Die anderen Top-Nationen haben sie."

Seine ernüchternde Bilanz nach der dritten enttäuschenden WM in Folge seit dem Triumph von Rio 2014.

"Man hat keine Entwicklung der Mannschaft im Turnier gesehen. Keine Fortschritte. Keine Idee, wie sie agieren, wie sie zu Torchancen kommen, wie sie den Gegner vom eigenen Tor fernhalten will. Ich habe nie eine Mannschaft gesehen, die miteinander agiert."