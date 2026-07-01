Tennis-Comeback in Wimbledon: Serena Williams kämpft vergeblich

ran Mehr Sport Einzel-Comeback für Serena Williams bei Wimbledon. Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Serena Williams war zurück auf dem heiligen Rasen von Wimbledon. Doch lange währte das Comeback nicht.

Das Comeback der Königin war nicht von Erfolg gekrönt, und doch verneigte sich die Tenniswelt vor Serena Williams: Bei ihrer Rückkehr aus dem Ruhestand ließ die einstige Ausnahmespielerin auf dem Centre Court von Wimbledon mehr als einmal ihre alte Klasse aufblitzen, kämpfte verbissen um ihre Chance und musste sich gegen die 24 Jahre jüngere Australierin Maya Joint erst nach 2:22 Stunden 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 geschlagen geben. "Es war wirklich toll, wieder in Wimbledon zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier sein würde", sagte Williams: "Die Atmosphäre war unglaublich. Der Einlauf war fantastisch. Ich habe es auf jeden Fall in vollen Zügen genossen, habe es vermisst und den Moment mehr als alles andere genossen." Wimbledon: Zverev mit Mühe und starken Nerven in Runde zwei

Wimbledon Turnierbaum: So könnte der Weg von Alexander Zverev ins Finale aussehen Die Fans feierten die 44-Jährige für den Mut, nach vier Jahren Pause wieder im Einzel anzugreifen, sie bejubelten jeden Punkt der Altmeisterin aus den USA, peitschten sie bei Rückstand nach vorne. Letztlich vergeblich. Immerhin: Im Doppel kehrt Williams an der Seite ihrer Schwester Venus (46) auf den Rasen zurück, die Zuschauer freuen sich schon auf die nächste Show. Schon am Dienstagabend war die Spannung im Allerheiligsten des Tennissports greifbar, die Fans auf der Tribüne, die Kontrahentinnen auf der Anlage, die Experten an den Mikrofonen - alle wollten wissen: Ist die lebende Legende auf einem ihrer Lieblingsplätze überhaupt konkurrenzfähig, oder beschädigt sie ihr eigenes Denkmal? Die Antwort gab Serena schnell: Zu Null holte sie ihr erstes Aufschlagspiel und wischte einige Zweifel beiseite.

Michael Stich kritisierte Williams-Comeback Die hatten ihre Rückkehr ebenso begleitet wie manch kritische Stimme. Unter anderem hatte Michael Stich gemeckert. "Ich kriege es nicht in meinen Kopf", sagte der Wimbledonsieger von 1991 bei Prime. Für die anderen Spielerinnen sei es "nichts Positives, weil ihnen Aufmerksamkeit genommen wird". Dabei hätte Williams "nicht den Hauch einer Chance, Wimbledon zu gewinnen". Damit behielt Stich recht, und doch überzeugte Williams. Manchmal wirkte es sogar, als sei sie nicht jahrelang weg gewesen, dabei hatte sie 2022 ihr letztes Match in Wimbledon gespielt. In den vergangenen vier Jahren brachte sie ihre zweite Tochter zur Welt, leitete das Investment-Unternehmen "Serena Ventures", vermisste aber offensichtlich den Nervenkitzel auf dem Platz. Den bekam sie unter dem geschlossenen Dach des Centre Courts zu spüren. Nur zum Spaß war Williams jedenfalls nicht gekommen, sie feuerte sich nach gelungenen Schlägen an, und auch, wenn nicht alles flüssig wirkte in ihrem Spiel: Ihre Aura war unübersehbar, ihr Aufschlag manchmal kaum zu returnieren, auch die Beinarbeit funktionierte lange überraschend gut.

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